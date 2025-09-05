Vali Çiftçi, Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarını Ziyaret Etti

Vali Mustafa Çiftçi, 2-7 Eylül tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenen Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarını ziyaret etti.

Fuarda stantları tek tek gezen Vali Çiftçi, tarım ve hayvancılık sektöründeki yeni teknolojiler, ekipmanlar ve uygulamalar hakkında bilgi aldı. Çiftçiler ve firma temsilcileriyle görüşen Vali Çiftçi, Erzurum'un tarım ve hayvancılık potansiyeline dikkat çekerek fuarın bölge ekonomisine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Fuara, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda sektör temsilcisi katılım sağladı. Modern tarım makinelerinden hayvancılık ekipmanlarına, organik tarım ürünlerinden yerli üretim teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede ürünler sergilendi.

Vali Çiftçi, fuarın hazırlanmasında emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve katılımcılara teşekkür etti. - ERZURUM