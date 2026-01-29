Vali Çiftçi, Aziziye'de devam eden kamu projeleri hakkında bilgi aldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aziziye ilçesini ziyaret ederek Kaymakam Muhammed Tugay'dan ilçede yürütülen çalışmalar ile devam eden ve planlanan projelere ilişkin kapsamlı bilgi aldı.

Ilıca Yavuz Selim Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; KUDAKA desteğiyle Tarım Lisesi Fizibilite Projesi kabul edildi ve projenin fizibilitesi tamamlandı. DAP Başkanlığı tarafından 15 milyon TL bütçeli "Hayvan Bakımı ve Teknoloji Akademisi" ile 5 milyon TL bütçeli "Tarım Lisesi Ortak Tarımsal Makine Parkı" projeleri kabul edildi. DAP destekleriyle sera kurularak tam otomasyon sistemi hayata geçirildi, hibe makine ve ekipmanlar temin edildi. Fide yetiştiriciliği sertifikası alınarak üretime geçildi, ilk buğday hasadı gerçekleştirildi. Okula 2 traktör ve Toprak Analiz Laboratuvarı kazandırıldı.

"105 milyon TL ayni ve nakdi destek"

750 dekarlık eğitim alanı çevrilerek koruma altına alındı; meyve bahçesi ve peyzaj alanı oluşturuldu. Böylece fide yetiştiriciliği, seracılık ve tarımsal teknolojilere yönelik uygulamalarla öğrencilerin modern tarım tekniklerini sahada öğrenmeleri sağlanıyor. 2025 yılı içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 105 milyon TL tutarında ayni ve nakdi destek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıldı. VEFA ve ADEM projeleri kapsamında sosyal hizmetler devam ediyor. Muhtarlar ve vatandaşlarla doğrudan iletişim güçlendirilirken, esnaf ve hane ziyaretleriyle yerel ihtiyaçlar yerinde tespit ediliyor. Mevcut Hükümet Konağı'nın fiziki yetersizliği nedeniyle Ilıca Mahallesi merkezinde yeni ve modern bir Hükümet Konağı yapılması planlanıyor. Alınan güvenlik tedbirleri ve kurumlar arası koordinasyon sayesinde ilçede asayiş olaylarında belirgin azalış sağlandı. Alaca Şehitliği'nin bakım ve onarımı için başlatılan çalışmalar kapsamında ihale bedeli 3 milyon 995 bin 265 TL olarak belirlendi.

Artan nüfus ve Organize Sanayi Bölgesinin varlığı nedeniyle hizmetlerin alınan tedbirlerle daha hızlı, etkin ve erişilebilir sunulması hedefleniyor. - ERZURUM