Haberler

Vali Çiftçi, Aziziye'de devam eden kamu projeleri hakkında bilgi aldı

Vali Çiftçi, Aziziye'de devam eden kamu projeleri hakkında bilgi aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aziziye ilçesini ziyaret ederek Kaymakam Muhammed Tugay'dan ilçede yürütülen çalışmalar ile devam eden ve planlanan projelere ilişkin kapsamlı bilgi aldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aziziye ilçesini ziyaret ederek Kaymakam Muhammed Tugay'dan ilçede yürütülen çalışmalar ile devam eden ve planlanan projelere ilişkin kapsamlı bilgi aldı.

Ilıca Yavuz Selim Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; KUDAKA desteğiyle Tarım Lisesi Fizibilite Projesi kabul edildi ve projenin fizibilitesi tamamlandı. DAP Başkanlığı tarafından 15 milyon TL bütçeli "Hayvan Bakımı ve Teknoloji Akademisi" ile 5 milyon TL bütçeli "Tarım Lisesi Ortak Tarımsal Makine Parkı" projeleri kabul edildi. DAP destekleriyle sera kurularak tam otomasyon sistemi hayata geçirildi, hibe makine ve ekipmanlar temin edildi. Fide yetiştiriciliği sertifikası alınarak üretime geçildi, ilk buğday hasadı gerçekleştirildi. Okula 2 traktör ve Toprak Analiz Laboratuvarı kazandırıldı.

"105 milyon TL ayni ve nakdi destek"

750 dekarlık eğitim alanı çevrilerek koruma altına alındı; meyve bahçesi ve peyzaj alanı oluşturuldu. Böylece fide yetiştiriciliği, seracılık ve tarımsal teknolojilere yönelik uygulamalarla öğrencilerin modern tarım tekniklerini sahada öğrenmeleri sağlanıyor. 2025 yılı içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 105 milyon TL tutarında ayni ve nakdi destek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıldı. VEFA ve ADEM projeleri kapsamında sosyal hizmetler devam ediyor. Muhtarlar ve vatandaşlarla doğrudan iletişim güçlendirilirken, esnaf ve hane ziyaretleriyle yerel ihtiyaçlar yerinde tespit ediliyor. Mevcut Hükümet Konağı'nın fiziki yetersizliği nedeniyle Ilıca Mahallesi merkezinde yeni ve modern bir Hükümet Konağı yapılması planlanıyor. Alınan güvenlik tedbirleri ve kurumlar arası koordinasyon sayesinde ilçede asayiş olaylarında belirgin azalış sağlandı. Alaca Şehitliği'nin bakım ve onarımı için başlatılan çalışmalar kapsamında ihale bedeli 3 milyon 995 bin 265 TL olarak belirlendi.

Artan nüfus ve Organize Sanayi Bölgesinin varlığı nedeniyle hizmetlerin alınan tedbirlerle daha hızlı, etkin ve erişilebilir sunulması hedefleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor

Piyasalar yangın yeri! Rekor üstüne rekor kırılıyor
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte eski nişanlının ifadesi
Arda Güler tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı

Onu daha önce böyle görmediniz! Tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı
Kolombiya'da uçak düştü, kurtulan yok

Yolcu uçağı düştü, kurtulan yok! Meclis üyesi de içindeydi
Yeşilçam'ın yıldızı Saadet Gürses: Borç batağındayım, yaşam mücadelesi veriyorum

Yeşilçam'ın yıldızının acı çığlığı: Yaşam mücadelesi veriyorum
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte eski nişanlının ifadesi
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Fenerbahçe'ye yıldız isimden gece yarısı kötü haber

Fenerbahçe'ye yıldız isimden gece yarısı kötü haber