Vali Akbıyık'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü mesajı

Muğla valisi İdris Akbıyık Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'nci yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1919 yılında başlattığı istiklal mücadelesi ve sonrasında elde ettiği eşsiz zaferler ve milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirerek kurduğu Cumhuriyetimiz ile tüm dünyanın saygınlığını kazanmış kahraman bir asker ve büyük bir devlet adamıdır. Dönemin yokluk ve imkansızlıklarına boyun eğmeden elde ettiği zaferlerle milletimizin içinde bulunduğu karanlığı aydınlığa çeviren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimize aşıladığı milli mücadele ruhu ve cesaretiyle istiklal ve istikbal yolunda her türlü zorluğun nasıl aşılabileceğini göstermiştir. Bugün geldiğimiz noktada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti, O'nun ideallerini ve hedeflerini 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla daha ileri taşımak için yılmadan, yorulmadan çalışıyor, bir asrı deviren Cumhuriyetimizi ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak sonsuza dek koruma ve yaşatma kararlılığını sürdürüyoruz. Bu düşüncelerle; aramızdan ayrılışının 85. yılında kısa yaşamına sığdırdığı başarılar ve bizlere bıraktığı eserlerle milletimizin gönlünde ölümsüzleşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun şahsında silah arkadaşlarını bu kutsal topraklar üzerinde bizlere bağımsız ve hür yaşama onuru kazandıran bütün şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi. - MUĞLA