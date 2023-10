Vahap Seçer ve Eşi Meral Seçer, 'Roza' Filminin Galasına Katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve eşi Meral Seçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Hamit İzol'un çok satan Roza isimli kitabından uyarlanan Roza filminin galasına katıldı. Başkan Seçer ve Meral Seçer, Şanlıurfa'dan Mersin'e uzanan bir göç hikayesini konu alan filmin galasında filmin oyuncu ve teknik kadrosu ile bir araya geldi.

Galaya, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yanı sıra Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Oyuncu Fikret Kuşkan, filmin oyuncu kadrosu ve teknik kadro, kent protokolü, STK ve oda yöneticileri katıldı.

Başkan Vahap Seçer, Roza filminin Mersin'de çekilmesinden dolayı kent adına mutlu olduğunu belirterek, "Mersin'de tanıdığım ve sevgi, saygı duyduğum bir arkadaşımın romanından esinlenerek, aynı zamanda gerçek bir hayat hikayesini anlatan bir filmin burada çekilmesi kadar, aslında Türkiye'de sadece Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu değil, Türkiye'nin birçok yerindeki toplumsal tabuları, kadına yönelik şiddetten aile içi istismara kadar aslında Türkiye'nin gerçeği olduğunu, ancak konuşmaktan imtina edilen konuları bu romana ve ardından da filme taşınmasından dolayı da böyle bir yapıtın hem cesaret istediğini hem de takdire şayan olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

"TÜRKİYE'DE ALKIŞLANMASI GEREKEN MEMLEKETLERİN BAŞINDA MERSİN GELİR"

Roza filminin önemli ve değerli bir çalışma olduğunu vurgulayan Başkan Seçer, romanın da Mersin'i ifade edip, sosyolojisini tanımladığını ve Mersin'in Mersin olma hüviyetinin de bir şekilde filmde anlatıldığını dile getirdi. Seçer, "Mersin göçlerle kurulmuş ve büyümüş, farklı kültürler ve geleneklere sahip insanları bir uyum içerisinde yaşatmayı sağlayan çok güçlü bir memleket. Aslında Türkiye'de alkışlanması gereken memleketlerin başında Mersin gelir. Türkiye'nin çok büyük yükünü çekti yıllar yılı. İç göçler, dış göçler, toplumsal meseleler, çatışma ortamları, ekonomik krizler, komşulardaki sıcak çatışmalar; o yükleri bünyesine aldı ve bunları absorbe etti ve şu anda burada oturan herkesin sayesinde, seçilmişten bürokratın sağduyusuyla, alicenaplığıyla, ferasetiyle huzur ve barış içerisinde yaşadığımız bir kent. Mersin alkışı hak ediyor. Benim nazarımda böyle" diye konuştu.

"MERSİN BİR FİLM PLATOSU HALİNE GELEBİLİR"

Filmin çok değerli bir çalışma olduğunu yineleyen Seçer, "Mersin bir film platosu haline gelebilir. Bu kadar renkleri bir arada taşıyorsa, bu kadar mozaik bir arada ise, Türkiye'nin bütün renklerini burada kucaklamışsa, etniksel, mezhepsel, inanç farklılıkları, sosyo ekonomik yapılar bir arada kucaklamışsa neden bu tip toplumsal içerikli filmler; Türkiye'yi anlatan, Türkiye'nin geleneklerini göreneklerini anlatan, yaşam biçimini anlatan, Türkiye'deki gelişmeleri anlatan filmler Mersin'de olması, bu sağlanabilir" dedi.

"MERSİNİMİZİN DE İÇİNDE OLDUĞU BÖYLE BAŞARILARIN DEVAMINI İSTİYORUZ"

Bunun büyük ölçüde Adana'da sağlandığına değinen Seçer, "Adana'yı Mersin kadar severim. Benim gözümde Adana ve Mersin birdir. Bu açıdan iş birliği dahi yapılabilir. Buradan bunun duyurusunu, fikrini ortaya atmak istiyorum. Sayın Vali'mle de zaten oturduğumuz yerde bunları değerlendirdik Hamit Bey ile beraber" diye konuştu.

Seçer, filmde oyuncudan yönetmene, kamera arkası ekipten figüranlara kadar emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek, "Mersin'imizin de içinde olduğu böyle başarıların devamını istiyoruz. Buna da tabi ki hep beraber destek verme bir vazifemiz var. Bunu bir vazife olarak da görmek lazım" dedi.

İZOL: "URFA'DAN MERSİN'E GÖÇ EDEN BİR AİLENİN HİKAYESİ"

MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, "Bu filmi çekmemizdeki en büyük gayelerimden biri; töre cinayeti, kadına şiddet, çocuk istismarı bir de bu konularda ülkemizin kanayan yaralarını bulmaktı" diyerek, Roza'yı yazarken bu konulara parmak basmak istediğini belirtti. Urfa'dan Mersin'e göç eden bir ailenin konu edindiği hikayenin önce kitap olarak basıldığını daha sonra bu hikayenin daha fazla yayılması adına film olarak yapıldığını dile getiren İzol, filmin çekilme aşamasında kendilerine kolaylık sağlayan Mersin Valisi'ne, Büyükşehir Belediye Başkanı'na, İl Emniyet Müdürü'ne, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'na, Mersin İdare Mahkemesi Başkanı'na ve ekibine teşekkür etti.

PEHLİVAN: "FİLM, TOPLUMSAL BİR FARKINDALIK MESAJI TAŞIYOR"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise filmin toplumsal konularla ilgili farkındalık yarattığına değinerek, "Hepimizin öncelikle bir insan, bir vatandaş olarak hassasiyetle üzerinde durduğu, durması gerektiği ve elbette de devlet kurumlarında çalışan sorumlu insanlar olarak da görevimizin de bir gereği olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz, asla kabul etmediğimiz ve sıfır toleransla yaklaştığımız şiddet konusunu ele almasıyla bu konuda bir farkındalık oluşturuyor" diye konuştu.

KUŞKAN: "HER HİKaYEDEN, HER ÖYKÜDEN, HER ROMANDAN NE FİLM ÇIKAR, NE ÖYKÜ ÇIKAR, NE DE ROMAN ÇIKAR"

Oyuncu Fikret Kuşkan, Mersin'de çok nezih ve çok onur, gurur duyduğu bir izleyici kitlesi ile birlikte olduğunu belirterek, "Ben söze şöyle girmek isterim; öncelikle her hikayeden, her öyküden, her romandan ne film çıkar, ne öykü çıkar, ne de roman çıkar. 'Benim hayatım roman' derler bazıları, bazıları 'benim hayatım film' der, ama bunun böyle olmadığı ortadadır. Çünkü sinematografi dediğimiz her hikayenin filmi yapılamayacağı gibi, sinematografik bir hikaye olması gerekmektedir" dedi. Bu proje ile birlikte Hamit İzol'u tanıdığını sözlerine ekleyen Kuşkan, daha sonrasında kitaplarını araştırıp okuduğunu ve öncelikle de Roza'ya baktığını ifade etti. Kuşkan, Roza kitabını okuduğunda çok sarsıldığını da söyledi.

Konuşmaların ardından filmi gösterimi gerçekleştirildi. Film, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.