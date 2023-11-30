Vahap Seçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın Kasım Ayı Meclis Toplantısı'na Katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) Kasım ayı olağan Meclis Toplantısı'na katıldı. MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Seçer, meclis üyelerinin sektörel ve kente dair sorularını cevapladı.

Meclis toplantısında konuşan Başkan Seçer, MTSO ile Büyükşehir'in iş birliği halinde yürüttüğü çalışmalardan oldukça memnun olduklarını belirtti. 4.5 yıllık görev süresi hakkında değerlendirmelerde bulunan Seçer,"4 ay sonra 5 yıl tamamlanacak. 5 yıllık süre sonunda da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminde halk adaylardan birini tercih edecek ve bir 5 yılı daha bize verecek" diye konuştu.

4.5 yıllık süre içerisinde Mersin'in, bölgenin, ülkenin ve dünyanın yaşadığı koşulları düşünerek, yararlı işler yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Seçer,"Belediyecilik hizmetlerini değerlendirirken; sosyal hizmetleri bir başlık altında değerlendirdik. Bir diğeri; yatırımlar. Bu yatırımlar; altyapı ve üst yapı yatırımları. Bir diğer başlık da; kente vizyon koyarak, kentin gelecek 50 yılını, 100 yılını bu projeksiyonu yapmak, kente bir değer katmak. Bu anlayışla çalışmalarımızı yaptık" dedi.

"MERSİN KOŞULLARINA UYGUN PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİK"

Kentin demografik özelliği, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısının alınan kararlarda, yatırım programlarında, uygulanacak projelerde büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Seçer, Büyükşehir olarak hayata geçirdikleri projelerin Mersin koşullarına uygun projeler olduğunu vurguladı. Seçer, "Bir hayvancılık projesi yapmışsak, buranın tarım ve hayvancılık sektörü durumuna yönelik çalışmalar yaptık. Arıcılardan fide-fidan desteğine, sulama borusundan hayvan, tohum ve gübre desteğine; tarımla ilgili aklınıza ne gelirse kendi bütçemiz ve vizyonumuz ölçeğinde yapmaya çalıştık" diye konuştu. Mersin'in, sürekli gelişmekte olan bir kent hüviyetine sahip olmasının yanı sıra, gelir düzeyi düşük kitlelerin de kentte yer aldığına işaret eden Seçer, buna yönelik de birçok uygulama hayata geçirdiklerini ve insanların istihdama katılması için projeler ürettiklerini aktardı.

Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin'de istihdam alanları yaratacak, sektörlerin gelişmesini sağlayacak ve kente katkı sunan yatırımların hayata geçirilmesi için çaba sarf ettiklerini kaydeden Seçer, yatırımları hayata geçirirken diğer yandan da sosyal hizmet ve yardımları göz ardı etmediklerinin altını çizdi.

"BÜYÜKŞEHİR'İN 1/5 BİNLİK PLANLARI TAMAMLANDI"

Toplantıda, imar çalışmaları hakkında da değerlendirmede bulunan Seçer, Mezitli, Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz olmak üzere bütün merkez ilçelerde Büyükşehir'in 1/5 binlik planları tamamladığını aktardı. Seçer, "İlçe belediyelerinin yapmakla görevli olduğu 1/1000'lik uygulama planlarının kimisi devam ediyor kimisi tamamlandı. Mezitli ve Yenişehir'de bir sorun yok, kısmen bazı yerlerde devam eden çalışmalar var, Toroslar'da birkaç etap var. Akdeniz ilçemiz de bitmek üzere" dedi. 3 bin 500 hektarlık yeni imar alanı açtıklarını belirten Seçer, bu alanın özellikle sanayi, lojistik, depolama alanları ihtiyacı olan MTSO üyelerini ilgilendirdiğine dikkat çekerek, alan için Akdeniz Belediyesi'nin 1/1000'lik uygulama planlarını yapmasını beklediklerini söyledi.

Mersin'in sürekli gelişmekte olan bir kent olduğuna vurgu yapan Seçer, buna bağlı olarak nüfus yoğunluğunun da arttığını ve buna uygun çalışmalar yapmak zorunda olduklarını kaydetti. Seçer, "Gelişen kent nüfusuna karşı önlem olarak yeni bulvarlar açacaksınız, kent trafiğini rahatlatacaksınız. Bunu yaparken de bir Master Plan çerçevesinde yapacaksınız. Biz ilçeler de dahil bunu gerçekleştirdik. Son rötuşları da yapılıyor. Onay aşamasında diyebiliriz. Bu dönem sonuna kalmaz Master Plan onaylanacak. Şu anda Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin talebi üzerine onlara da bir sunum yapacağız. Onların da katkılarını alıp sonuç itibariyle planı tamamlayacağız. Biz bu plan çerçevesinde yapılacak katlı kavşaklardan raylı sistemlere, açılacak yeni bulvarlara kadar birçok konuda bilgi sahibi olup, bu çalışmaları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

SEÇER, BÜYÜKŞEHİR'İN YOL ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Kent genelinde gerçekleştirdikleri yol çalışmaları hakkında detaylı bilgiler veren Seçer, 4. Çevre Yolu'nun Müftü Deresi'yle 34. Cadde arasındaki bölümünün yapımının tamamlandığını ve uzun yıllardır bakım bekleyen 3. Çevre Yolu'nu da daha konforlu hale getirdiklerini ve Türkiye'de ilk defa uygulanan kanalize kavşak sistemi modeli ile inşa ettiklerini vurguladı. 2. Çevre Yolu'nun da ilk 980 metrelik bölümünü açtıklarını belirten Seçer, alandaki bütün imar plan çalışmalarının da bittiğini ve hukuki altyapısının hazırlanıp önümüzdeki günlerde yol asfalt biriminin çalışmalara başlayacaklarını kaydetti. Seçer, kısa sürede 3. ve 4. Çevre Yolu'nu Üniversite Caddesi'ne bağlayacaklarını ve böylelikle 2. Çevre Yolu'nun Saya Park Kavşağı'ndaki trafik yükünü azaltmış olacaklarını dile getirdi.

Metro konusuna da değinen Seçer, 'Metro Projesi'nin bürokratik engellemelere takıldığını ve bu yüzden uzun zaman kaybettiklerini söyledi. Seçer, "11 kilometrelik tramvay projesi 5 yılımızı aldı. Bunlar kolay yürümüyor, uzun süreli işler. Ama biz bunları yapıyoruz. Şu anda eski otogar, Şehir Hastanesi, yeni otogar hemzemin raylı sistemine bağladık. Şimdi o da Altyapı Genel Müdürlüğü'nde. 35 kilometrelik raylı sistem projemiz var" dedi.

Hal Katlı Kavşağı'na başlayabilmeleri için Pamukluk Barajı Projesi'nin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken Seçer, "Oradan bizim mevcut Berdan Barajı'ndan beslenen boru hattımız geçiyor. Mersin'in ana borusu geçiyor. Tarsus'tan aldığımız suyun borusu ve Mersin halkının yüzde 85'inin su ihtiyacını oradan karşılıyoruz ve biz o deplaseye girsek, orası da birkaç ay sürer. Mersin birkaç ay susuz kalamayacağı için orayı Pamukluk Barajı Projesi'nden sonra yapacağız" diye konuştu.

ÇAKIR: "MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ BİRLİKLERİNE AÇIK BİR BELEDİYE"

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır da Mersin Büyükşehir'in çok önemli ve güzel işler yaptığını, aynı zamanda da iş birliklerine açık olduğunu söyleyerek, "Beni en çok etkileyen ve heyecanlandıran, o güzel kütüphanenin içerisinde çocukların heyecanla kitap okuması ve özellikle üniversite öğrencilerinin kendi şehirlerine döndükleri zaman o manzarayı ve Mersin'i unutamayacak olmaları" dedi.

Başkan Seçer'in MTSO Meclis üyelerinin kent ve belediye çalışmaları hakkında sorularını yanıtlaması ile devam eden toplantı hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.