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Uzundere'de Gençler Kızakla Eğlendi

Uzundere'de Gençler Kızakla Eğlendi
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Erzurum'un Uzundere ilçesinde gençler, yoğun kar yağışının ardından sokaklarda kızakla kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Kışın tadını çıkaran gençler, hem stres attı hem de mahallede neşeli görüntüler oluşturdu.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde gençler karla beyaza bürünen sokaklarda kızakla kayarak eğlendi.

Uzundere'ye bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde yoğun kar yağışının ardından gençler, karla kaplı yollarda kızakla kayarak keyifli anlar yaşadı. Aracın arkasına bağladıkları kızakla sokak aralarında kayan gençler o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Kar yağışının getirdiği zorlukları eğlenceye dönüştüren gençler, mahallede renkli görüntüler oluşturdu. Kış mevsiminin tadını çıkaran gençler, bu tür etkinliklerle hem stres attıklarını hem de mahalle arasında dayanışma ve eğlence ortamı oluşturduklarını belirtti. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın zorlaştığı bölgede, gençlerin bu neşeli halleri mahalle sakinlerine de moral oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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