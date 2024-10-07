Uzmanından altın yatırım tüyoları

Bir çok insanın güvenli yatırım olarak gördüğü altının, arazi yatırımına dönüştürülerek daha büyük kazançlar elde edilebileceğini belirten uzmanlar, bu konuda yapılması gerekenleri anlattı. Herkesin bildiği altın yatırımının her zaman kazandırma ihtimalinin yüksek olduğunu hatırlatan Yatırım Uzmanı Mehmet Çakır, ancak bu karın daha fazla olması için bazı ipuçları verdi.

UZMAN İSİMDEN YATIRIM TAVSİYESİ

YATIRIMDA ÖNEMLİ OLAN ZAMAN-DEĞER İLİŞKİSİ