Üsküp'ten Mekke'ye Bisikletle Yolculuk

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten Hac vazifelerini yerine getirmek üzere bisikletle yola çıkan Makedonyalı Arnavut Qamuran Hirda ile Boşnak Adem Aljic Mekke'ye ulaştı.

Kuzey Makedonya'da hac vazifelerini yerine getirmek üzere yola çıkan hacı adayları yolculuklarını tamamladı. "Skopje to Mekkah 2024" (Üsküp'ten Mekke'ye) mottosuyla 1 Nisan'da yola çıkan Üsküplü 57 yaşındaki Qamuran Hirda ve Bosna Hersekli 60 yaşındaki Adem Aljic, Mekke'ye ulaştı. Bisikletçi Qamuran Hirda, "ÜSKÜP-MEKKE; 1 Nisan - 11 Mayıs: 41 günlük yolculuk" başlıklı açıklama ile zorlu ve kutsal yolcuğu nihayete erdirdiklerini duyurdu.

"Yerleşim yerleri çöl ve çok sıcak"

Açıklamasında Türkiye ve Ürdün'de yolculuğun biraz daha kolay geçtiğinin altını çizen Hirda, "Allah'a şükürler olsun yaklaşık 4 bin km sürüş ile hedefime ulaşmamı sağladı. Bugün 11 Mayıs 2024 saat 20.30'da mübarek Mekke'deyim. Ailem, güzel arkadaşlarım ve bana destek olan, bana cesaret veren herkese çok teşekkür ederim. Ben de hem güzel şeyleri hem de üst üste gelen zorlukları sizinle paylaşıp sizin desteğinizle daha kolay atlattım" ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan'a girdikten sonra her şeyin daha farklı ve zor olduğunu kaydeden Hirda, "Düşündüğüm ve hazırlandığım zorlukları deneyimlemek çok daha farklı bir duygu. Uyku, uykusuzluk, yiyecek, su, iklim ve diğerleri bu zorluklardan bazıları. Yerleşim yerleri çöl ve çok sıcak. Yol kenarları çöl, sıcacık asfalt, önümüzde güneş, ovalarla dolu uzun, sonsuz bir yol görebiliyorduk" diye konuştu.

"Durduğumuz yerlerdeki insanlar Arabistan'da çalışan çalışkan yabancılardı"

Yolculuk boyunca otel olmadığını, cami ya da mescitlerde uyuduklarını belirten Hirda, "Su içmek veya başımızı gölgeye koymak için bir köy veya benzin istasyonu gördüğümüzde çok seviniyorduk. Ancak buralara varmak için 50 km'den 100 km'ye kadar iz bırakmadan, hatta 150 km'ye kadar yolculuk yapmamız gerekebiliyordu" dedi. Yol üzerinde bir köprü olduğunda, biraz esinti için durakladıklarını aktaran Hirda, "Ama o bile çok nadirdi, gün boyunca 1 veya 2 kezdi. Oteller yoktu, camilerde ya da mescitlerde uyuduk. Uyuduğumuz o yerlerde bir su pompası olması bizim için büyük bir mutluluktu. Durduğumuz yerlerdeki insanlar Arabistan'da çalışan çalışkan yabancılardı ve bize çok yardımcı oldular, Allah onlardan razı olsun" şeklinde konuştu.

"Mekke sınırına bisikletle girilemeyeceğini söyledi"

Hirda, 2 bin 200 km yol sürdükten sonra bisikletinde arızalar olduğunu fakat bunları tamir ettiğini söyleyerek, "Sonuncu arıza belki de en kötüsüydü. Çölde yolculuk yaparken tekerleğimin hem iç hem dış kısmı patladı. Parmak kadar delik oluşan tekerlekle bu şekilde yolculuk yapmam imkansızdı. Allah'ın hikmeti olsa gerek 500 metre sonra lastikçi vardı. Gidip dış lastiği yapıştırdım çünkü aksi mümkün değildi, iç lastiği de bir şekilde hallettim. Sürüşün dengesiz olmasından çok endişelendim ama o lastikle sorunsuz bir şekilde yolculuğa devam ettim" ifadelerini kullandı. Mekke sınırına geldiklerinde polisin kendilerini durdurduğunu ifade eden Qamuran Hirda, "Bizi durdurdu ve nereye gideceğimizi söylediğimizde Mekke sınırına bisikletle girilemeyeceğini söyledi. Daha önceden bu konuda bilgi sahibi olduğum için kurallara uygun şekilde hareket ettik. Bizde ihramlarımızı giyip Mekke'ye giriş yaptık" dedi.

"Yıllardır hayalini kurduğum bir yolculuğu başarılı bir şekilde noktaladım"

Başarılı bir şekilde bittiği ve mübarek Kabe'nin sevincini yakından yaşayabildiği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Hirda, "Yıllardır hayalini kurduğum bir yolculuğu başarılı bir şekilde noktaladım. Bu yazdıklarımı büyük bir duyguyla yazıyorum. O kadar mutlu ve duyguluyum ki eğer bunları kağıda yazıyor olsaydım sevinç gözyaşlarım görülürdü" diye konuştu. Hirda açıklamasını, "Bugün 12 Mayıs Kabe'ye bisikletle geldim, polisten fotoğraf çekmek için izin istedim, imkansız olmasına rağmen saygı gösterip izin verdiler. Bu yolculuk boyunca bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere sağlık ve güzel bir hayat için dua ediyorum" ifadeleriyle noktaladı. - MEKKE