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Engel tanımadı: Ceza alan kulüp başkanından ilginç yöntem!

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Uşakspor Kulübü Başkanı Hasan Doğukan Kurnaz, 21 günlük hak mahrumiyeti cezası nedeniyle tribünde yer alamadı. Ancak Kurnaz, ilginç bir yöntem ile takımının oynadığı maçı kiraladığı vinçten takip etti.

Uşakspor Kulübü Başkanı Hasan Doğukan Kurnaz, 21 günlük hak mahrumiyeti cezası nedeniyle tribünden izleyemediği Uşakspor-Muğlaspor maçını vince çıkarak izledi.

Kurnaz, iki hafta önce deplasmanda oynanan Silivrispor maçının ardından 21 günlük hak mahrumiyeti cezası almıştı. Bu ceza nedeniyle Kurnaz, Muğlaspor ile oynanan karşılaşmada tribündeki yerini alamadı.

Ancak Kurnaz, takımının Muğlaspor ile oynadığı maçı kiraladığı vincin üzerinden takip etti.

"TAKIMIMI YALNIZ BIRAKMAMAK İÇİN VİNCE ÇIKTIM "

Kurnaz yaptığı açıklamada, "PFDK iki hafta önce oynanan Silivrispor maçında oyuncularımı sakinleştirmek için soyunma odasına gittiğimde 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Ben de dün Muğlaspor maçında takımımı yalnız bırakmamak, şehrin takımını yalnız bırakmamak, taraftarlarımı yalnız bırakmamak adına vince çıktım. İnşallah bu cezaları TFF hafifletir. Biz de vince çıkmak zorunda kalmayız, taraftarımızın yanında, Uşaklının yanında, Uşakspor'lu taraftarımızın yanında maç izlemek nasip olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Engel tanımadı: Ceza alan kulüp başkanından ilginç yöntem!

Engel tanımadı: Ceza alan kulüp başkanından ilginç yöntem!
Kaynak: ANKA / Yerel
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