Haberler

2026 üretim yılı ÇKS ürün güncelleme başvuruları 15 Mart'ta başlayacak

2026 üretim yılı ÇKS ürün güncelleme başvuruları 15 Mart'ta başlayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 üretim yılına ait Çiftçi Kayıt Sistemi ürün değişikliği başvurularının 15 Mart-15 Nisan tarihleri arasında e-Devlet veya Ziraat Odası üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 üretim yılına ait Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ürün değişikliği başvurularının 15 Mart-15 Nisan tarihleri arasında e-Devlet veya Ziraat Odası üzerinden yapılabileceğini duyurdu.

Yapılan duyuruda, üreticilerin 2026 üretim yılına ilişkin ürün bilgilerini belirtilen süre içinde güncelleyebileceği bildirildi.

2026 üretim yılına ait ürün değişikliklerinin belirtilen tarihler arasında sisteme işlenmesi gerektiği ifade edilerek, üreticilerin bir aylık başvuru süresini dikkate almaları istendi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
AVM'de kan donduran olay! Daha hayatının baharındaydı

AVM'de kan donduran olay! Daha hayatının baharındaydı
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli

Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli
Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü