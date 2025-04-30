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Ünlü İş İnsanı Ömer Hakan Tolon, Go Kart Kazasında Hayatını Kaybetti

Ünlü İş İnsanı Ömer Hakan Tolon, Go Kart Kazasında Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Go Kart pistinde geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan Ömer Hakan Tolon, tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaza, 15 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşti ve iş insanının cenazesi 2 Mayıs 2025'te düzenlenecek törenle defnedilecek.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Go Kart pistinde geçirdiği kazada ağır yaralanan ünlü iş adamı Ömer Hakan Tolon (52), tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

15 Şubat 2025 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Go Kart pistinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza geçiren Ömer Hakan Tolon, çarpmanın etkisiyle aracı alev almış ve olay yerinde kalbi durmuştu. Daha sonra sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülen Tolon, ilk müdahalenin ardından helikopter ambulansla İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bir süredir burada tedavi gören 52 yaşındaki iş insanı, doktorların yoğun çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan Tolon'un cenazesinin, 2 Mayıs 2025 tarihinde İzmir, Çiğli Atatürk Organize Sanayi Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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