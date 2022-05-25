Üniversiteli aşçılar geliyor - Haberler

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Üniversiteli aşçılar geliyor

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Yerel
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Üniversiteli aşçılar geliyor Fırat Üniversitesinde aşçılık ve otel işletmeciliği bölümü öğrencileri için aşçılık mutfağı açıldı.

Üniversiteli aşçılar geliyor

ELAZIĞ - Fırat Üniversitesinde aşçılık ve otel işletmeciliği bölümü öğrencileri için aşçılık mutfağı açıldı.

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık ve Otel İşletmeciliği öğrencileri için aşçılık mutfağı açıldı. İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Fırat Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenledikleri 21-28 Mayıs Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Üniversite evinde açılan mutfak, öğrencilerin el becerilerinin de gelişmesine öncülük edecek. Açılış programına, Vali Dr. Ömer Toraman, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Taner Şengün Katıldı.

Açılan aşçılık mutfağı hakkında bilgi veren Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Taner Şengün " Aşçılık programımız 2020-2021 yılından itibaren akademik olarak eğitim vermeye başlamıştır. Aşçılık birinci sınıfı yüzde yüz doluluk oranı ile 50 öğrenci, ikinci sınıfında ise yüzde yüz doluluk oranı ile 30 öğrenci eğitim görmektedir. Aşçılık bölümünde aralarında uzman gastronomide güncel gelişmelere aktif 3 akademisyenlerimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu programda başta Elazığ mutfağı olmak üzere yöresel mutfakları, dünya mutfakları ve pastane ürünlerini açılışını yağacağımız mutfakta öğrenmektedirler" dedi.

Program da daha sonra öğrenciler tarafından yapılan yemekler il protokolüne ikram edildi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Yerel

Fırat Üniversitesi, Elazığ, Fırat, Otel, Yerel, Haberler

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