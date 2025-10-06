Haberler

ÜNİPERSEN, Anayasa Mahkemesi Kararıyla İkramiye Hakkını Kazandı

ÜNİPERSEN, Anayasa Mahkemesi Kararıyla İkramiye Hakkını Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üniversite İdari Personel Sendikası, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği baraj nedeniyle eksik ödenen toplu sözleşme ikramiyelerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesi için açtığı davayı kazandı. Karar, benzer mağduriyet yaşayan kamu çalışanları için emsal niteliği taşımakta.

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği yüzde 2 barajına ilişkin açtığı davayı kazandı. Karar doğrultusunda 14 ay boyunca toplu sözleşme ikramiyesini eksik alan kamu görevlilerine yasal faiziyle birlikte ödeme yapılacak.

ÜNİPERSEN tarafından yapılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına rağmen üyelerimizin ikramiyeleri eksik ödenmeye devam etmişti. Bu haksızlığa karşı hukuk zemininde mücadele ettik ve kazandık. 14 ay boyunca eksik ödenen toplu sözleşme ikramiyeleri, yasal faiziyle birlikte üyelerimize ödenecek. Bu karar, emeğin, adaletin ve kararlılığın zaferidir. ÜNİPERSEN olarak hiçbir hakkın gasp edilmesine izin vermedik, vermeyeceğiz" denildi.

ÜNİPERSEN'in açtığı dava sonucunda alınan karar, sendikal baraj uygulamasının hukuki geçersizliğini pekiştirirken, benzer mağduriyet yaşayan tüm kamu çalışanları için de emsal niteliği taşıyor. Sendikanın bundan sonraki süreçte üyelerin hak ettikleri tutarların eksiksiz ve yasal faiziyle ödenmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli takibi sürdüreceği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Serdar Öktem suikastında 5 gözaltı

İstanbul'un göbeğindeki suikasta ilişkin çok sayıda gözaltı
Dikkat çeken 'Daltonlar' iddiası! Emniyet, Serdar Öktem için aylar önce koruma kararı vermiş

Emniyet, Serdar Öktem için aylar önce harekete geçmiş
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMoha Ali:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur, ancak Lim'in platformu ve stratejisi sayesinde istikrarlı kazançlar elde ettim. 303.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @mudiatrading adresinden Telegram'dan ona ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Damla Can sevgilisiyle kutsal topraklarda! Başörtülü haliyle takipçilerinin karşısına çıktı

Kutsal topraklara gidip bu pozu verdi: Başı kapalı ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.