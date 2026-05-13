GESOB'ta Akdoğan dönemi

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nde (GESOB) gerçekleştirilen olağan genel kurulda başkanlık seçimini Ünal Akdoğan kazandı.

Gaziantep esnafının merakla takip ettiği Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği olağan genel kurulu bugün yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'ne bağlı 71 odada ocak ayında başlayan ve mart ayında tamamlanan olağan genel kurul sürecinin ardından gözler birlik başkanlık seçimine çevrildi. Bugün yapılan genel kurulda esnaf temsilcileri sandık başına gitti.

Esnafın yakından takip ettiği seçimde mevcut başkan adaylarından Ünal Akdoğan ve İsmet Özcan delegelerin oyları için yarıştı. Genel kurulda delegelerin tercihi Ünal Akdoğan'dan yana oldu. İsmet Özcan 175 oy alırken, Ünal Akdoğan 359 oy ile yeni başkan seçildi.

Yapılan oylama sonucu Akdoğan, GESOB'un yeni başkanı seçilerek önemli bir başarıya imza attı.

Seçim süreci boyunca esnafın büyük ilgi gösterdiği genel kurulda, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı. Yeni dönemde esnafın sorunlarının çözümü, ekonomik destekler, mesleki gelişim çalışmaları ve oda yapısının güçlendirilmesi gibi başlıkların öncelikli gündem maddeleri olması bekleniyor.

Akdoğan'ın önümüzdeki günlerde yeni yönetim kadrosunu şekillendirerek çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Aynı zamanda Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı olan Akdoğan, ocak ayında yapılan Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın genel kurulunda yeniden başkan seçilmişti.

4 dönemden bu yana Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı görevini başarıyla yürüten Akdoğan'ın esnaf için yeni projelere imza atacağı bekleniyor. - GAZİANTEP

