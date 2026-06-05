Isparta'da Esnafı Ziyaret Eden Ümit Özdağ: "Mutfakta da Mutlak Bir Kriz Yaşanıyor"

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Geleneksel Gül Festivali kapsamında geldiği Isparta'da esnafı ziyaret eti. Vatandaşlarla bir araya gelen Özdağ, ekonomik krizin etkilerine dikkati çekerek, "Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi ekonomik krizin etkisi Isparta'da da hissediliyor. Evet, Türkiye'de bir mutlak butlan süreci yaşanıyor. Ama aynı zamanda mutfakta da mutlak bir kriz yaşanıyor" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Geleneksel Gül Festivali kapsamında Isparta'ya gelerek kent merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Özdağ'a ziyaretlerinde Zafer Partisi Isparta İl Başkanı Ercan Yılmaz ve parti yöneticileri eşlik etti.

Esnafın sorunlarını dinleyen ve vatandaşlarla sohbet eden Özdağ, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların taleplerini de geri çevirmedi.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Özdağ, hem Isparta ekonomisine hem de ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye genelinde ekonomik krizin hissedildiğini ifade eden Özdağ, şunları söyledi:

"Tabii Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi ekonomik krizin etkisi Isparta'da da hissediliyor. Evet, Türkiye'de bir mutlak butlan süreci yaşanıyor. Ama aynı zamanda mutfakta da mutlak bir kriz yaşanıyor. İnsanlar açlıkla mücadele ediyorlar. Gerçekten açlıkla mücadele ediyorlar. Çünkü Türk-İş'in yapmış olduğu araştırmalar ortaya koyuyor ki insanların sadece karınlarını doyurması için ayda 34 bin liranın üzerinde para harcaması gerekiyor. Oysa satın alma gücü açısından bakarsanız 23 bin liraya düştü asgari ücretin satın alma gücü. Bir de 20 bin lira ama satın alma gücü 17 bin lira olan emekli maaşları var. Onun için açlıkla boğuşan bir ülke var."

İktidarın ekonomik sorunları geri plana itmeye çalıştığını öne süren Özdağ, "Ama iktidar düşman ceza uygulamalarıyla Türkiye'yi mutlak butlanlarla yorarken mutlak ekonomik krizi gözden kaçırmaya çalışsa da Türk halkı olanı biteni gayet iyi biliyor, görüyor" ifadelerini kullandı.

"ZAFER PARTİSİ'NE DESTEK SOKAKTA ARTIYOR"

Vatandaşların Zafer Partisi'ne ilgisinin arttığını anlatan Özdağ, gençlerin partiye olan desteğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Zafer Partisi'nin seçmen tarafından, Türk halkı tarafından her geçen gün daha iyi anlaşıldığını ve bu anlaşılmanın sonucunda da Zafer Partisi'ne desteğin, sevginin sokakta güçlü bir şekilde arttığını görüyoruz. Daha önce Zafer Partisi gençlikten büyük bir destek alıyordu. Bu büyük destek hala devam ediyor. Yani şöyle ifade edeyim; 18-24 yaş grubundaki Türkiye'de her 100 kişiden 20 tanesi Zafer Partisi'ne gönlünü vermiş durumda. Bu çok önemli bir durum. Çünkü anneleri babaları Zafer Partili olduğu için Zafer Partili olmuyor bu gençler. Kendi bilinçli tercihleriyle Zafer Partisi'ni tercih ediyorlar."

"TEK ÇÖZÜM HEMEN SEÇİM"

Ziyaret sırasında bazı esnaf, ekonomik sıkıntıların her geçen gün arttığını dile getirdi. Bir esnaf, "Esnafın durumu diye sormayın, biliyorum. Her yerden ulaşıyorum. Varlık mücadelesi veriyor esnaf. Seçimi dört gözle bekliyorum" derken, başka bir esnaf ise "Şu an eksideyiz. Bu sene eksideyiz. Hiç böyle değil. 2025'in başından beri, 2026'da daha beter gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir başka esnaf da "Tek çözüm hemen seçim. Esnaf her geçen gün daha büyük bir felaket yaşıyor. Hiçbir şey yok. Bir yatırım yok, destek yok" diye konuştu.

Kent merkezinde faaliyet gösteren bir işletmenin kısa süre içerisinde iki kez el değiştirdiğini belirten esnaf, yaşanan ekonomik daralmanın işletmeler üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA