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Uluslararası Öğrenciler Kayak Keyfi Yaşadı

Uluslararası Öğrenciler Kayak Keyfi Yaşadı
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Erzurum'da bulunan uluslararası öğrenciler, sömestr tatili sırasında Konaklı kayak merkezinde kayak yapma imkanı buldular. Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği, 85 öğrenciyi bu etkinliğe dahil ederek, onların yoğun eğitim döneminden sonra eğlenceli bir gün geçirmelerini sağladı.

Üniversitelerin ara tatile girdiği bu günlerde Erzurum'da eğitim gören uluslararası öğrenciler Konaklı'da kayak keyfi yaptılar.

Yaptığı çalışmalarla uluslararası öğrencilerin her daim yanında olan Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği, sömestr tatili ile birlikte 85 öğrenciyi Konaklı kayak merkezine götürdü. İlk defa kayak yapma imkanı bulan uluslararası öğrenciler gönüllerince eğlendiler.

Yemen'den Moritanya'ya, Tanzanya kadar değişik coğrafyalardan gelen öğrencilerin bir araya geldiği eğitimden sanata, spordan her türlü faaliyetin yapıldığı dernek merkezinde bu hafta öğrenciler kayak merkezinde kayak eğitimi aldılar. Sabah saatlerinde kayak merkezine gelen uluslararası öğrenciler kayak takımlarını aldıktan sonra acemi pistinde görevli arkadaşlardan kaymanın inceliklerini öğrendiler. Düşe kalka yapılan ilk denemelerin ardından kaymanın zevkine varan öğrenciler yardımsız kaymaya başladılar. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ertan Halit Aksakal, "Yoğun geçen bir dönemin ardından öğrencilerimizi Konaklı Kayak Merkezine getirerek bir nebze olsun stres atmalarını hoşça vakit geçirmelerini istedik. İlk denemelere göre öğrencilerimiz oldukça başarılı bir performans gösterdiler. Çalışmalarımız birçok alanda olduğu gibi sportif alanlarda da devam edecek. Üç aylar içindeyiz dernek merkezinde pazartesi-perşembe iftarlarımız var. Hafta sonu bayanlara ve erkeklere derslerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Yaptığımız çalışmalarla şehrimizde okuyan öğrencileri yalnız bırakmamaya gayret ediyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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