Ülkü Ocakları'ndan Ahilik Haftası'na Özel Destek

Ülkü Ocakları'ndan Ahilik Haftası'na Özel Destek
Karabük'te Ülkü Ocakları, Ahilik Haftası dolayısıyla esnafa içinde para bulunan zarflarla 'siftah parası' dağıttı. Esnaflar bu gelenekten memnun kaldıklarını ifade etti.

Ülkü Ocakları Karabük İl Başkanlığınca, Ahilik Haftası dolayısıyla esnafa içinde para bulunan zarflarla "siftah parası" dağıtıldı.

Kent merkezinde iş yerlerini açan esnaf, içinde siftah parası, "Ahilik duası" ile birlik ve beraberliğin önemini anlatan notun yer aldığı zarf buldu.

Esnaf Erkan Uysal, sabah dükkanını açtığında kapıda bir zarf gördüğünü anlatarak, "Ülkü Ocakları sabah siftah parası bırakmış. Ahilik haftamızı kutlamışlar. Allah bereket versin. Güzel bir gelenek ve bunların sürmesi, bu tür geleneklerin yaşatılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Bir başka esnaf Recep Şahin, sabahın erken saatlerinde zarfların bırakıldığını ve eskiye dönük geleneklerin devam etmesinin çok güzel olduğunu ifade ederken, Murat Kaynar isimli esnaf ise, bereketli bir gün olur inşallah, güzel bir düşünce diyerek ülkü ocaklarına teşekkür etti.

Ahiliğin kardeşlik, dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatan en önemli miras olduğuna dikkat çekildiği notta "Dik Baş, Tok Karın, Mutlu Yarın" mesajı paylaşıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
