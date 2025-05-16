Ulaşım Esnafından Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na Teşekkür Ziyareti

Ulaşım Esnafından Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na Teşekkür Ziyareti
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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, ulaşım esnafının sorunlarını çözüme kavuşturan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret ederek teşekkür etti. Ziyarette, kamyoncu esnafının tonaj sorunları ve kurye işletmeciliği gibi taleplerin çözümü için atılan adımlar dile getirildi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, ulaşım esnafının sorunlarını çözüme kavuşturan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ömer Hakan Usta ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu makamında ziyaret etti. Yiğiner, ziyarette daha önce yazılı ve sözlü olarak Bakanlığa iletilen kurye işletmeciliğinin çalışma şekil ve şartlarının belirlenerek P yetki belgesi kapsamına alınması, kamyoncu esnafının tonaj sorununun giderilmesi ve iller arası servis taşımacılığı faaliyetlerine S yetki belgesi verilmesi gibi taleplerin bir kısmının Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile çözüme kavuşturulmasından dolayı Bakan Uraloğlu'na teşekkür ederek, ulaşım esnafının memnuniyetini dile getirdi. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Yiğiner, "Her zaman esnafımızın yanında yer alan ve bizlere destek veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na şahsım ve teşkilatımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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