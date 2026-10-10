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Üç kruvaziyer bu hafta Marmaris'e 9 bin 400 turist getirdi, kentte hareket oluştu

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Üç kruvaziyer bu hafta Marmaris'e 9 bin 400 turist getirdi, kentte hareket oluştu
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Marmaris, bu hafta limana yanaşan üç kruvaziyerden yolcu ve mürettebat dahil 9 bin 400 turist ağırladı. Ziyaretçiler çarşı, Kaleiçi ve yat limanında hareketlilik yaratırken bazıları çevre ilçe turlarına katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bu hafta gelen üç kruvaziyer gemisi, yolcu ve mürettebat dahil toplam 9 bin 400 turisti ilçeye getirdi. Ziyaretçiler, çarşı ve yat limanı başta olmak üzere kent merkezinde hareketlilik oluşturdu.

Marmaris Limanı'na 6 Ekim Salı günü MSC Divina 4 bin 500, 9 Ekim Cuma günü Astoria Grande ise bin 200 yolcu ve mürettebatıyla yanaştı. Haftanın üçüncü kruvaziyeri AIDAstella da 10 Ekim Cumartesi günü 3 bin 700 yolcu ve mürettebatıyla limana geldi.

Gemilerden inen yolcular, kent merkezini ve çarşıyı gezdi. Marmaris Kaleiçi, kale çevresindeki sokaklar ve yat limanında ziyaretçi hareketliliği gözlendi.

Bazı yolcular ise düzenlenen turlara katılarak çevre ilçeleri gezme fırsatı buldu. Kruvaziyer ziyaretleri, Ekim ayında Marmaris'in turizm hareketliliğine katkı sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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