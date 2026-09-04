Eskişehir'de 3D Yazıcıyla Üretilen Hediyelik Eşyalar İlgi Görüyor

Eskişehir'de hem hobi için hem de endüstriyel alanlarda kullanılan üç boyutlu (3D) yazıcılar ile üretilen hediyelik eşyalara ilgi gösteriliyor.

Dijital ortamda hazırlanan üç boyutlu tasarımları, çeşitli malzemeler eriterek katman katman fiziksel nesnelere dönüştüren 3D yazıcılar yaygınlaşıyor. Hem hobi eşyaları hem de endüstriyel alanlarda kullanılabilecek parçalar üreten 3D baskı atölyelerinin sayısı da gün geçtikçe artıyor. 3D yazıcılar ile üretilen özellikle hediyelik eşyalar ise son dönemlerde ilgi görüyor. Renkli ve renksiz olmak üzere satışa sunulan 3D baskı ürünleri, uygun fiyatları ile öne çıkıyor.

"Bir ürünün üretimi 2 veya 3 günde tamamlanıyor"

Eskişehir'deki bir 3D baskı atölyesinde çalışan Talha Kuzey, hediyelik eşyalar için kullanılan malzemeler hakkında bilgi verdi. Talha Kuzey, "Ürünler 3D yazıcıların çok renkli baskı yapmasını sağlayan AMS sistemiyle üretiliyor. Dört veya sekiz renk birleştirilerek yazıcıda basılıyor. Ürünlerin üretimi 2 veya 3 günde tamamlanıyor. Mesela ufak bir anahtarlık üzerinden örnek verirsek, katman katman basılıyor ve renk geçişi sağlanıyor. Biz genellikle endüstriyel ürünler basıyoruz. Bu ürünlerin basımında kullanılan malzemeler sıcaklığa ve darbeye karşı daha dayanıklı oluyor" dedi.

"Müşterilerimizin çoğu istedikleri modelleri belirleyerek bize geliyor"

Talha Kuzey, sözlerinin devamında, "Mesela bize gelip, 'Bana Superman'in şu figürünü basar mısın?' diyor. Bizler de hazır 3D modelleri STL formatında programa aktararak baskıya hazırlıyoruz. Eğer vatandaş herhangi bir figür hakkında karar verememiş ise bizler öneride bulunuyoruz. Beğendiği modelin boyutlarını ayarlayıp baskısını gerçekleştiriyoruz. Renkli bir figür isterse ona göre baskısını gerçekleştiriyoruz. Renkli ürünlerin yapımı biraz zaman alıyor ve maliyetli oluyor. Fakat vatandaşlar düz renkli bir figür alırlarsa bunu evde akrilik boyalarla boyayıp kendilerine eğlence oluşturabilirler. Çoğu müşterimiz bu fikri çok seviyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı