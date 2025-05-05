AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz

Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası AK Parti'den net çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi

U-15 Futbol Ligi Final Maçında Gerginlik

U-15 Futbol Ligi Final Maçında Gerginlik
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te U-15 Futbol Ligi final maçında Safranboluspor, son dakika golüyle 5000 Evlerspor'u 3-2 yenerek şampiyon oldu. Maç sonrası yaşanan gerginlik polis müdahalesiyle engellendi.

- U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında saha karıştı

KARABÜK - Karabük'te oynanan U-15 Futbol Ligi final maçında son dakika golü sonrası yaşanan gerginlik polis ekiplerince engellenirken, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Onur Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmada Safranboluspor ile 5000 Evlerspor karşı karşıya geldi. Safranboluspor karşılaşmanın son dakikasında bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrılarak şampiyon oldu. Maçın bitiş düdüğü ile iddiaya göre Safranbolusporlu taraftarlarının yaptığı hareket gerginliğe neden oldu. Daha sonra 5000 Evlersporlu yönetici ve futbolcular, Safranbolusporlu oyunculara saldırmaya çalışırken polis ekiplerinin araya girmesiyle olay sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM BİLGİN - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?

Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Hiç kamera bantladınız mı?
Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti

Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
Kadir Ezildi evlendi! İşte nikahtan kareler

Ekranların sevilen ismi dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.