U-15 Futbol Ligi Final Maçında Gerginlik

- U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında saha karıştı

KARABÜK - Karabük'te oynanan U-15 Futbol Ligi final maçında son dakika golü sonrası yaşanan gerginlik polis ekiplerince engellenirken, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Onur Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmada Safranboluspor ile 5000 Evlerspor karşı karşıya geldi. Safranboluspor karşılaşmanın son dakikasında bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrılarak şampiyon oldu. Maçın bitiş düdüğü ile iddiaya göre Safranbolusporlu taraftarlarının yaptığı hareket gerginliğe neden oldu. Daha sonra 5000 Evlersporlu yönetici ve futbolcular, Safranbolusporlu oyunculara saldırmaya çalışırken polis ekiplerinin araya girmesiyle olay sona erdi.