TZOB Genel Başkanı Mardin'de Tarımda Yaşanan Doğal Afetleri Değerlendirdi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi. Bayraktar, yaptığı açıklamada, son yıllarda doğal afetlerin tarımsal üretime büyük zarar verdiğini belirterek, "Doğal afetler, ülkemizde tarım sektörüne zarar vermeye devam ediyor. Farklı tarihlerde çok farklı afetler yaşıyoruz. Tarımsal üretim de bundan ciddi manada zarar görüyor. 2024 yılında bin 257 civarında afet yaşadık. 2025 yılına girdiğimizde bu afetler hızlı bir şekilde devam ediyor. Sadece afetlerin sayısı artmıyor, aynı zamanda bu afetlerin şiddeti de artıyor" dedi.

Şanlıurfa ve Mardin illerinde ürün kayıplarının ciddi seviyelerde olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "Şanlıurfa ilimizde bu ürünlerde yüzde yüzler mertebesinde zarar var. Mardin'de de bu ürünlerde ciddi oranda zarar var. Çiftçimiz hem örgütlerimiz hem de devleti yanında görmek istiyor. Çiftçimiz hem örgütlerimiz hem de devleti yanında görmek istiyor. Çiftçilerimizin birtakım beklentileri var. Bu beklentiler özellikle don afetinde de ifade ettiğimiz gibi çiftçilerimiz nakit yardımı istiyorlar. Bu nakit yardımlarını çiftçimize ulaşması önemli. Bunun dışında çiftçilerimizin banka borçları var. Hem devlet bankalarına var hem tarım kredi kooperatiflerine borçları var hem de özel bankalara da borçları var. Çiftçilerimiz, banka borçlarının yapılandırılmasını istiyorlar" diye konuştu.

Çiftçilerin üretimden kopmamak için destek talebinde bulunduklarını da belirten Bayraktar, "Bakın bunu iki nedenle istiyorlar. Bir tanesi ailelerinin çoluk çocuklarının ihtiyacını karşılamaları yaşam mücadelesi vermek için ve yaşamlarına devam etmek için belirli bilgilere ihtiyacımız var. Devletimize yardımcı olması ve sahip çıkması lazım diyorlar. İkincisi biz tarımdan kopmak istemiyoruz diye çağrıda bulunuyorlar. Tarımda kalmamız isteniyorsa bize yardım yapılmalı. Biz bu yardımı yapılırsa ancak önümüzdeki yıl bu tarlada üretime devam ederiz diyorlar" şeklinde konuştu.

Enerji ve sulama ücretlerinin çiftçileri zorladığını söyleyen Bayraktar, "Sulama ücretlerinin, enerji masraflarının çok yüksek olduğunu söylüyorlar. Son bir yılda çok artan girdi elektrik fiyatıdır. Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızla yaptığımız toplantıda bunu dile getirdik. Burada hem elektrik hem de sulama ücretlerinde bir destek, indirim istiyoruz" dedi. - MARDİN