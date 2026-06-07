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Tzob Başkanı Bayraktar'dan TMO'nun Hububat Alım Fiyata Tepti: "Üreticimiz Bu Fiyatlardan Memnun Kalmadı"

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Tarım Mahsulleri Ofisi'nin 2026 yılı hububat alım fiyatlarının üreticileri memnun etmediğini belirterek, kilogram başına 3 lira prim desteği ve ödeme süresinin kısaltılması talebinde bulundu.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Tarım Mahsulleri Ofisi'nin 2026 yılı hububat alım fiyatı üreticileri memnun etmediğini ifade ederek, "Yağışlar çok iyiydi ve bu yağışlar üretimi destekledi. Ancak tabii fiyatlar istediğimiz gibi olmadı. Üreticimiz bu fiyatlardan memnun kalmadı. Dolayısıyla biz bu manada taleplerimizi ilettik. Hem ödeme süresinin 45 günden aşağı indirilmesini talep ettik hem de üreticimize 3 lira civarında bir prim verilmesini ve üreticilerimizin bu manada desteklenmesini talep ettik" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Aksaray'a gelen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Sultanhanı ilçesinde meydana gelen dolu felaketinin ardından zarar gören tarım alanlarında incelemelerde bulundu

Burada üreticilerle bir araya gelen Bayraktar, Tarım Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı 2026 yılı hububat alım fiyatıyla ilgili konuştu.

Açıklanan fiyatın üreticileri memnun etmediğini dile getiren Bayraktar, üreticilere kilogram başına yaklaşık 3 lira prim desteği verilmesini talep ettiklerini belirterek, "Buğday ve arpa fiyatlarının açıklandığını hatırlatan TZOB Başkanı Bayraktar, "Biliyorsunuz hububat fiyatları açıklandı. Rekoltemiz yüksek. Bu sene yaklaşık 22,5-23 milyon ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Yağışlar çok iyiydi ve bu yağışlar üretimi destekledi. Ancak tabii fiyatlar istediğimiz gibi olmadı. Üreticimiz bu fiyatlardan memnun kalmadı. Dolayısıyla biz bu manada taleplerimizi ilettik. Hem ödeme süresinin 45 günden aşağı indirilmesini talep ettik hem de üreticimize 3 lira civarında bir prim verilmesini ve üreticilerimizin bu manada desteklenmesini talep ettik" İfadelerini kullandı.

"ÇİFTÇİMİZİN BAŞINA GELMEYEN DOĞAL AFET KALMADI"

Hububat üreticilerine ödemelerin 21 günde yapılacağını anlatan Başkan Bayraktar, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde Sayın Ahmet Güldal, TMO Genel Müdürü, vadeyi 21 güne düşürdüklerini ifade etti. Bu iyi. Yani 21 gün içerisinde buğday paralarının ödeneceği söylendi. Bu olumlu bir gelişme. Bunun dışında tabii 3 TL prim istedik. Bunu hem Sayın Bakanımıza ilettik hem Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettik. Bu konuda çalışma yapıldığını duyuyoruz, kulağımıza geliyor. Bir çalışma yapılıyor. İnşallah bu 3 lira prim de çiftçimize verilirse rahatlar. Çünkü bu şunun için lazım; geçtiğimiz yıllarda çiftçimizin başına gelmeyen doğal afet kalmadı. Birkaç yıldan beri çiftçilik doğal afetlerle uğraşıyor. Tabii üretim rakamları da bu manada çok düşüktü ve çiftçimiz de borçlandı. Bu sene rekoltenin de yüksek olmasıyla üreticimiz sevindi. Para kazanıp borçlarımı öderim düşüncesi içerisinde oldu. Dolayısıyla bu destekler verilirse çiftçimiz hem önümüzdeki sezona daha iyi başlamış olur, daha moralli başlamış olur hem de borçlarını ödemiş olur. Bu konuda odalarımızla birlikte çalışmamız devam ediyor. İnşallah bu prim desteği de çiftçimize verilir, çiftçimizi de memnun ederiz, üretimde kalmasını sağlarız. Primlerin de etkin ödeme şansı olur. Talebimiz o şekilde, söylüyoruz."

Kaynak: ANKA
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