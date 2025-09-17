Turunçgil üreticilerine Akdeniz meyve sineği ile mücadele toplantısı

Aydın'ın Söke ilçesinde turunçgil üreticilerine yönelik düzenlenen çiftçi toplantısında, Akdeniz meyve sineği ile mücadele ve kalıntı eylem planı ele alındı.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Bağarası Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıya üreticiler katıldı. Uzmanlar, turunçgil bahçelerinde yapılan denetimlerde Akdeniz meyve sineği popülasyonunda artış gözlemlenmediğini belirterek üreticilere bilgilendirmelerde bulundu. Toplantıda üreticilere, zararlılarla mücadelede doğru yöntemlerin uygulanması, ilaç kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar ve kalıntı bırakmayan üretim teknikleri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Yetkililer, turunçgil üretiminde kaliteyi artırmak ve ürün kayıplarını önlemek amacıyla üreticilerin teknik tavsiyelere uymalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Akdeniz Meyve Sineği tuzakları denetlenmiş olup zararlı popülasyonunda artış gözlemlenmemiştir. Turunçgilde kalıntı eylem planı çerçevesinde üreticiler ile Bağarası beldesinde çiftçi toplantısı düzenlenmiştir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN