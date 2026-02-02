Türkiye ile Kazakistan Dışişleri Bakanlıkları arasında '2026-2027 İşbirliği Planı' imzalandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev, Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 8. Toplantısının ardından iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında 2026-2027 dönemini kapsayan İşbirliği Planı'na imza attı.

