Türkiye ile Kazakistan Dışişleri Bakanlıkları arasında "2026-2027 İşbirliği Planı" imzalandı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev tarafından, Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun (OSPG) 8. Toplantısı sonrasında, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında 2026-2027 İşbirliği Planı" imzalandı. - ANKARA