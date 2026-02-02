Haberler

Türkiye ile Kazakistan Dışişleri Bakanlıkları arasında "2026-2027 İşbirliği Planı" imzalandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında işbirliğini güçlendirmek için 2026-2027 dönemini kapsayan bir işbirliği planı imzaladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev, Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 8. Toplantısının ardından iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında 2026-2027 dönemini kapsayan İşbirliği Planı'na imza attı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev tarafından, Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun (OSPG) 8. Toplantısı sonrasında, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında 2026-2027 İşbirliği Planı" imzalandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
