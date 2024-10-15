Türkiye Turizminde 2025 İçin Erken Rezervasyonlarda %17 Artış

Türkiye turizmde 2025'e güçlü bir giriş yapıyor. Önümüzdeki yıl için erken rezervasyonda yüzde 17'lik bir artış gerçekleşti.

Bu yılı 60 milyon turist, 60 milyar dolar gelirle kapatmayı hedefleyen Türkiye gastronomi, spor, doğa ve kış turizmine yönelik çalışmaların karşılığını alıyor. Önümüzdeki yıl için erken rezervasyonlar hızlı başladı. SunExpress'in verilerine göre, 2025 için yaz sezonu erken rezervasyonlarında yüzde 17 artış görüldü. En büyük artış ise yüzde 50 ile Antalya'da kaydedildi.

Batı Avrupa'dan hala yüksek talep geldiğini belirten sektör oyuncuları, Türkiye'nin en iyi destinasyon olarak öne çıktığını vurguluyor. CEO Max Kownatzki, 2024'ün rekor yılı olduğunu belirterek, "2024'ün yazından çok yüksek talep vardı. Geçen yıl 66 olan uçak sayımızı 77'ye çıkardık. Önümüzdeki yıl bu sayı 85 uçağa çıkacak. Geçen yılın tamamında 12.6 milyon yolcu taşımıştık. Bu yılın ilk dokuz ayında 12.4 milyon yolcuya ulaştık" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Avrupa'da fiyat hizmet dengesinde açısından en iyi destinasyonunda olarak öne çıktığını vurgulayan Kownatzki, "Türkiye'nin sunduğu imkanlar talebin devam etmesinde önemli rol oynuyor. Geçtiğimiz yaz sezonuna kıyasla 2025 yazı için yapılan erken rezervasyonlarda şimdiden yüzde 17'lik bir artış yaşandı. Türkiye fiyat ve hizmet kalitesiyle Yunanistan ve İspanya'ya göre daha cazip. Türk Rivierası ve Anadolu'ya güçlü bir şekilde odaklanarak, Almanca konuşulan ülkelerden Türkiye'ye en fazla sayıda direkt uçuşu sunan hava yolu olmaya devam edeceğiz. Ayrıca İngiltere'den çok güçlü bir talep var. 2 yıl önce üç havalimanından uçarken bu yıl dokuz havalimanına çıktık. 2025 yılında ise 11 hava limanına ulaşacağız. 2022'de 300 bin olan koltuk sayısını da 1.2 milyona çıkarıyoruz" dedi. - İSTANBUL