Türkiye Süleymaniye uçak seferleri artırılıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentinde bulunan Celal Talabani Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile 2,5 yıl aradan sonra geçen ay yeniden başlatılan uçak seferlerinin önümüzdeki günlerde artırılacağı bildirildi.

Türkiye ile - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki havayolu trafiğinde normalleşme süreci hız kazanıyor. Süleymaniye kentindeki Celal Talabani Uluslararası Havalimanı Basın Müdürü Dana Muhammed yaptığı açıklamada, 2,5 yıl aradan sonra Ankara'nın uçuş yasağını kaldırmasıyla havalimanının haftada 3 ila 4 sefer düzenlediğini, yarından itibaren bu sayının 8'e çıkarılacağını söyledi. Basın Müdürü Dana Muhammed, uçuş sayısının kademeli olarak artırılarak yasak öncesi seviyelere döndürülmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Barzani'nin talebi üzerine uçuş yasağını kaldırılmıştı

IKBY Başkanlığı'ndan 9 Ekim'de yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin talebi üzerine Süleymaniye Havalimanı'na yönelik uçuş yasağını kaldırma kararı aldığı duyurulmuştu.

Türkiye, Nisan 2023'te Süleymaniye'ye yönelik uçuş yasağını yürürlüğe koymuştu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Söz konusu karar, Süleymaniye'de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır" ifadeleri kullanılmıştı. - SÜLEYMANİYE