Türkiye, DSRB'ye katılım için şu aşamada taahhütte bulunmayacak

Türkiye'nin Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası'na (Defence, Security and Resilience Bank-DSRB) katılımına ilişkin sosyal medyada yer alan paylaşımların ardından edinilen bilgilere göre, yapılan değerlendirmeler sonucunda mevcut aşamada bankaya katılım taahhüdünde bulunulmaması kararlaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, savunma alanında başta küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) olmak üzere şirketlere uzun vadeli finansman sağlaması amacıyla çok taraflı bir finans kuruluşu olarak tasarlanan Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası'na (DSRB) ilişkin süreç değerlendirildi.

Montreal'de gerçekleştirilen müzakerelerin ardından Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı temsilcilerinin katılımıyla değerlendirme toplantıları yapıldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Türkiye'nin mevcut aşamada DSRB'ye katılım konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamasına karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı