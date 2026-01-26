Haberler

İstanbul Boğazı'na yaklaşan Türk sondaj gemisi havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı'na yaklaşan Türk sondaj gemisi havadan görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna katılan 'Yıldırım', Karadeniz'deki görevi için İstanbul Boğazı'ndan geçmek üzere yola çıktı. Geminin operasyonel hazırlıkları tamamlandı.

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna katılan 'Yıldırım', Karadeniz'deki görevi için İstanbul Boğazı'ndan geçmek üzere yol alıyor. İstanbul Boğazı'na yaklaşan Yıldırım, havadan görüntülendi.

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerinin ardından filoya katılan 6'ncı sondaj gemisi Yıldırım da Karadeniz'deki sondaj operasyonlarına dahil olacak. Yıldırım sondaj gemisi, Filyos Limanı'nda kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanması için yola çıkmıştı. Ege Denizi'nden sonra Çanakkale Boğazı'nı geçen geminin yeni rotası İstanbul Boğazı oldu. Boğaz'a yaklaşan Yıldırım havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Balkondan eve giren ekipler 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transferde Ozan Kabak bombası! Süper Lig'e dönüyor ama Galatasaray'a değil

Transferde Ozan bombası! Süper Lig'e dönüyor ama Galatasaray'a değil
Belediye başkanı partiden ihraç edilince açıkladı: AK Parti'ye geçtim

Belediye başkanı ihraç edilince açıkladı: AK Parti'ye geçtim
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi

Koç-Buruk olayına Terim de dahil oldu: Keşke...
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Transferde Ozan Kabak bombası! Süper Lig'e dönüyor ama Galatasaray'a değil

Transferde Ozan bombası! Süper Lig'e dönüyor ama Galatasaray'a değil
WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Kod incelemelerinde ortaya çıktı

Whatsapp'tan milyonları ilgilendiren değişiklik! Yeni dönem başlıyor
Jetteki Merve Eryiğit de itirafçı oldu

Merve Eryiğit'ten fuhuş ve uyuşturucu itirafı