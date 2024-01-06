Türkiye'nin ithal bitkisel yağa ödeyeceği para 10 milyar dolara yaklaşacak

Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Türkiye'nin önümüzdeki yıl ithal bitkisel yağa ödeyeceği paranın 10 milyar dolara yaklaşacağını belirterek "Türkiye bir tarım ülkesi, topraklarında her şey yetişiyor. Neden yağlık tohumlu bitkilerin üretimine destek verilmiyor? Bunu anlamak mümkün değil. Biz maalesef milyarlarca doları başka ülkelerin çiftçilerine avuç avuç veriyoruz" dedi.

Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bugün kanola ekili tarlada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yağlık bitki ithalatı yaptığını, Türk çiftçisinin ise desteklenmediğini ifade etti. Türk çiftçisinin desteklenmemesi durumunda milyarlarca doların başka ülkelere verileceğini kaydeden Gaytancıoğlu, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin 6 milyar dolar değerinde bitkisel yağ ithalatı yapıldığını dile getirdi.

"MİLYARLARCA DOLARI BAŞKA ÜLKELERİN ÇİFTÇİLERİNE AVUÇ AVUÇ VERİYORUZ"

Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

"Bu tarlada kanola var. Kışlık ekiliyor, artık çok nadir ekiliyor. Neden mi, çünkü çok ithalat yapılıyor. Geçtiğimiz yıl 6 milyar dolarlık kanola, ayçiçeği, soya, pamuk yağı ithalatı yapıldı ve iddia ediyorum, şimdiden de söylüyorum teşvikler yapılmazsa, kuraklıktan çok etkilendi ayçiçekleri bu sene ayçiçeği ekilişimiz neredeyse yüzde 30 azalacak. Kanola ekimimiz çok çok az ve yağa ödeyeceğimiz para 10 milyar dolara yaklaşacak. Türkiye bir tarım ülkesi, topraklarında her şey yetişiyor. Neden yağlık tohumlu bitkilerin üretimine destek verilmiyor? Bunu anlamak mümkün değil. Biz maalesef milyarlarca doları başka ülkelerin çiftçilerine avuç avuç veriyoruz ve iddia ediyorum destek olmazsa önümüzdeki yıl bitkisel yağa ödeyeceğimiz para 10 milyar dolara yaklaşacak."