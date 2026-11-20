BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "KIZILELMA, milletimizin tarihten beri gelen büyük bir ülküsü. Bizlerin de insansız hava araçlarına çalıştığımız ilk günden beri, yaklaşık 20 sene öncesinden beri hayalimiz" dedi.

BAYKAR tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, kabul testlerini başarıyla tamamlayarak envantere girdi. İlk etapta 3 adet KIZILELMA uçağı teslim edilecek. Türkiye, dünya havacılık tarihinde insansız savaş uçağını operasyonel olarak envanterine alan ilk ülke oldu.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'nın teslim töreninde bir konuşma yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bayraktar, "Arkadaşlar yine tarihi bir günü sizlerle idrak ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. KIZILELMA, milletimizin tarihten beri gelen büyük bir ülküsü. Bizlerin de insansız hava araçlarına çalıştığımız ilk günden beri, yaklaşık 20 sene öncesinden beri hayalimiz. Bugün bir tarihi adımı daha gerçek oluyor. İlk defa dünyada güvenlik güçlerine bir insansız savaş uçağı teslim olmuş oluyor. Kızılelma bugünlere nasıl gelindiğine gelecek olursak, cumhuriyetimizin 100. Yılına neredeyse bir ay kala, sözümüzden önce neredeyse bir yıl önce ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Tam tamına bundan neredeyse 4 yıl önce, 14 Aralık 2022 tarihinde. Tabi arada çok kilometre taşı var" dedi.

İnsansız savaş uçağının dünyada bir ilk olduğunu belirten Bayraktar, "İlk defa dünyada bir insansız savaş uçağı üzerindeki milli radarımızla ASELSAN'ın radarıyla, milli görüş ötesi radar güdümlü füzemizle, bir jet motoru hedefi görüş ötesi koşullarda radarıyla kilitleyip imha etti. Bu dünyada havacılık muharebesinin kapılarını Türk milleti adına yeni bir sayfayla aralamış olduk. Bunu ASELSAN'da, TÜBİTAK'taki yol arkadaşlarımızla birlikte başardık. Sonrasında da bugün itibariyle 19 Kasım 2026'da, tabi arada geçen tüm safahata baktığımızda, havadan yere mühimmatlardan tutun da üzerine takılı radar sistemlerinden, kızılötesi görüş sistemlerine kadar birçok aşamayı başarıyla tamamladı. Bugün ise dünya tarihinde ilk defa bir insansız savaş uçağı, göreve hazır bir şekilde güvenlik güçlerimize teslim edilmiş oldu. Ben hepinizi bu ülkenin bir mühendis evladı olarak yürekten tebrik ediyorum. Bu safahatta, bütün bu serüvende, köklerden göklere kadar olan serüvenimizde bizleri heyecanıyla, duasıyla yalnız bırakmayan aziz milletimize şükranlarımı iletiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı