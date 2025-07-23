Türkiye ile Arnavutluk Arasında Nakdi Yardım Protokolü İmzalandı
17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'te, Türkiye ve Arnavutluk arasında 'Nakdi Yardım Uygulama Protokolü' imzalandı. Törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Arnavut mevkidaşı Pirro Vengu hazır bulundu.
Türkiye ile Arnavutluk arasında "Nakdi Yardım Uygulama Protokolü", 17'nci Uluslararası Savuma Sanayii Fuarı IDEF'te düzenlenen törenle
imzalandı.
17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), İstanbul Fuar Merkezi'nde ikinci gününde devam ediyor. Fuarda, Milli Savunma Bakanlığı ile Arnavutluk Savunma Bakanlığı arasında "Nakdi Yardım Uygulama Protokolü" için tören düzenlendi. Törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Arnavut mevkidaşı Pirro Vengu, protokolü imzaladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel