Türk Yıldızları Kırklareli'nde Unutulmaz Bir Gösteri Düzenledi

Türk Hava Kuvvetleri'nin dünyaca ünlü akrobasi timi Türk Yıldızları, Cumhuriyetin 102'nci yılı kutlamaları çerçevesinde Kırklareli'nde gerçekleştiği gösteriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Dünyaca ünlü akrobasi timi Türk Yıldızları, Kırklareli semalarında unutulmaz bir gösteriye imza attı. Ay yıldızlı jetlerin gökyüzünde adeta Türk bayrağını çizdiği gösteri, yüzlerce vatandaş tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Yaklaşık yarım saat süren gösteride Türk Yıldızları'nın senkronize uçuşları izleyenleri hayran bıraktı.

Vatandaşlar, bu görsel şöleni cep telefonlarıyla kaydetti. Gösterinin ardından Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türk Yıldızları ekibine teşekkür ederek günün anısına plaket takdim etti.

Etkinliği izleyen vatandaşlar ise, "Türk Yıldızlarıyla gurur duyuyoruz" diyerek duygularını dile getirdi. - KIRKLARELİ