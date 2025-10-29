Haberler

Türk Yıldızları Kırklareli'nde Unutulmaz Bir Gösteri Düzenledi

Türk Yıldızları Kırklareli'nde Unutulmaz Bir Gösteri Düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Cumhuriyet'in 102'nci yılı kutlamaları kapsamında Kırklareli'nde muhteşem bir gösteri yaparak izleyenlere görsel bir şölen sundu. Vatandaşlar gösteriyi ilgiyle takip ederken, Kırklareli Valisi de ekibe plaket takdim etti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin dünyaca ünlü akrobasi timi Türk Yıldızları, Cumhuriyetin 102'nci yılı kutlamaları çerçevesinde Kırklareli'nde gerçekleştiği gösteriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Dünyaca ünlü akrobasi timi Türk Yıldızları, Kırklareli semalarında unutulmaz bir gösteriye imza attı. Ay yıldızlı jetlerin gökyüzünde adeta Türk bayrağını çizdiği gösteri, yüzlerce vatandaş tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Yaklaşık yarım saat süren gösteride Türk Yıldızları'nın senkronize uçuşları izleyenleri hayran bıraktı.

Vatandaşlar, bu görsel şöleni cep telefonlarıyla kaydetti. Gösterinin ardından Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türk Yıldızları ekibine teşekkür ederek günün anısına plaket takdim etti.

Etkinliği izleyen vatandaşlar ise, "Türk Yıldızlarıyla gurur duyuyoruz" diyerek duygularını dile getirdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
FED, faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Gebze'den güzel haber hala gelmedi! 'Bilir' çifti için zamanla yarış

Gebze'den güzel haber hala gelmedi! "Bilir" çifti için zamanla yarış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak

Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak
David Beckham ve Hande Erçel, aynı reklam filminde

David Beckham, ünlü Türk oyuncuyla aynı reklam filminde
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak

Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
Çalınan eserlerin değeri dudak uçuklatıyor! Dünyanın gözlerini çevirdiği soygunda 2 kişi gözaltında

Dev soygun için beklenen açıklama geldi
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.