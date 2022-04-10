Jandarmadan Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ziyareti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarmadan Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Jandarmadan Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ziyareti

Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve beraberindeki heyet, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile buluştu. Ayrıca cuma günü birtakım programlar çerçevesinde Eskişehir'e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in gerçekleştirdiği ziyaret anısına İl Jandarma Komutanlığı'nın bahçesine dikilen çam fidanına, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle "177'nci Yıl Ağacı" adı verildi. - ESKİŞEHİR

Jandarmadan Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ziyareti

Jandarmadan Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ziyareti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title