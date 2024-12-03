Türk Kızılayı Engelsizler Şubesi'nden Unutulmaz Gün

Türk Kızılayı Erzurum Engelsizler Şubesi, Güzelova Köyü'nde çocuklara unutmayacakları bir gün yaşattı. Çocuklar 'Türk terminatör' lakabı ile tanınan Gökhan Seven ile bilek güreşi yaptı.

Kendisi de aynı zamanda engelli olan ve dünya şampiyonlukları bulunan Gökhan Seven'in de hazır bulunduğu programda çocuklara diş sağlığı ile ilgili bilgilendirme yapıldı, diş seti içerikli hediyeler dağıtıldı. Türk Kızılayı Erzurum Engelsizler Şubesi Başkanı Abdullah Keleşoğlu, hem engelliler gününde farkındalık oluşturacak bir faaliyet yaptıklarını hem de diş sağlığı ile ilgili çocukları bilgilendirme imkanı bulduklarını söyledi.

Güzelova Köyü'ndeki programda çocuklar bilek güreşinde dünya, Avrupa ve Asya birincilikleri olan, 'Türk terminatör' lakabı ile tanınan Gökhan Seven ile bilek güreşi yaptı. Şampiyonun bileğini bükmeye çalışan çocukların bu anları zaman zaman gülümsemelere neden oldu. - ERZURUM