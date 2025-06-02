TÜRK-İŞ: Kamu Çerçeve Protokolü için hala ücret teklifi gelmedi

TÜRK-İŞ: Kamu Çerçeve Protokolü için hala ücret teklifi gelmedi
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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Kamu Çerçeve Protokolü görüşmelerinde hükümetten üç aydır somut bir ücret teklifi gelmediğini söyledi. Ağar, "Bu ülkede sabit gelirliler nefes alamaz hale geldi. Her geçen gün işçi için kayıptır. Masaya konmayan her teklif, soframızdan eksilen bir lokmadır" dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin, "Bugün 2 Haziran, aradan üç ay geçmiş olmasına rağmen hükümet cephesinden hala somut bir ücret teklifi gelmemiştir" dedi.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

SENDİKADAN BASIN AÇIKLAMASI

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında, işçi ve işveren tarafı 16 ve 24 Nisan ile 16 Mayıs'ta Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ev sahipliğinde bir araya gelmişti.

Fakat görüşmelerde henüz bir teklif gelmemesi üzerine TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, konfederasyon önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

"ÜÇ AY GEÇMESİNE RAĞMEN HÜKÜMETTEN SOMUT TEKLİF GELMEDİ"

Ağar, Kamu Çerçeve Protokolü'nde belirsizliğin devam ettiğini belirterek, "Bizler, 600 bine yakın kamu işçisinin alın terini, emeğini, çocuklarının geçimini temsil ediyoruz. Şubat ayında TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ olarak hükümete ilettiğimiz ortak teklifimizde enflasyon karşısında ezilen ücretlerin insanca yaşam seviyesine çekilmesi, sosyal haklarımızın güncellenmesi, kamu işçisinin refahının artırılması gibi son derece makul gerekçeli talepler sunduk. Ancak gelin görün ki, bugün 2 Haziran olduğu halde. Aradan üç ay geçmiş olmasına rağmen hükümet cephesinden hala somut bir ücret teklifi gelmemiştir" açıklamasında bulundu.

"HER GEÇEN GÜN İŞÇİ İÇİN KAYIPTIR"

Kamu Çerçeve Protokolü görüşmelerinin başlamasından bu yana 3 ay geçtiğini hatırlatan Ağar, "Markette, pazarda etiketler her gün değişiyor. Kiralar, faturalar, temel gıda maddeleri, her kalemde artış var. Bu ülkede sabit gelirliler nefes alamaz hale geldi. Her geçen gün işçi için kayıptır. Masaya konmayan her teklif, soframızdan eksilen bir lokmadır. Biz sadece zam istemiyoruz. Biz, emeğin hakkını, insan onuruna yaraşır bir yaşamı istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KEMAL DİRİ - Yerel
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