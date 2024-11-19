Üye Girişi
Haberler

Türk-İş Başkanı Atalay: Enflasyonun Sebebi Asgari Ücret Değil

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk-İş Başkanı Ergin Atalay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapılan görüşme sonrası enflasyonun nedenini asgari ücretle ilişkilendirmedi. Atalay, asgari ücretin geçim ücreti olduğunu vurgulayarak çalışma hayatının sorunlarına dikkat çekti.

Üç Konfederasyon Başkanı CHP Genel Bşkanı Özel ile görüştü

Türk-İş Başkanı Ergin Atalay:

"Enflasyonun sebebi asgari ücret değilmiş"

ANKARA - Türk-İş Başkanı Ergin Atalay, "Enflasyonun sebebi asgari ücret değilmiş" dedi.

Üç Konfederasyon başkanı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştüler. Özel'in makamında gerçekleşen görüşme sonrasında TÜRK-İŞ Başkanı Ergin Atalay gazetecilere açıklama yaptı. Atalay, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Başkanı ile bütün grup başkanvekillerini ziyaret edeceklerini belirterek, çalışma hayatıyla ilgili ücretle, emekli, asgari ücretle ilgili sıkıntı var. Ana meseleleri grup başkanvekilleriyle görüşüp akabinde hep beraber üç konfederasyon mitingler, paneller yapıyoruz. Ülkeyi yönetenlerin bizi duymasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin vergiyle ilgili olup olmadığına ilişkin soruya Atalay, "Ana sorunlarımızdan bir tanesi vergi. Ocak ayında aldığımızı Aralık ayında almıyoruz. Ocak ayında 15, Nisan ayında 20, 12 ay çalışıyoruz, iki ay çalıştığımız vergiye gidiyor. Bir an evvel bunun değişmesi lazım" şeklinde konuştu.

Asgari ücret ile ilgili olarak Atalay, "İki dönemde asgari ücrette üç konfederasyon beraber yapsak. Biz iki dönemdir Türk-İş Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda beş üyenin dördü asgari ücretli oluyor. Bu dönemde öyle olacak. Dört arkadaşımız oturuyorlar, bir rakam tespit ediyorlar. Bu rakamı kamuoyuna sunuyoruz. Görüşmeler başlasın, üyeler rakamı tespit etsin, paylaşırız" dedi.

Çerkezoğlu, asgari ücrete ilişkin olarak, DİSK olarak araştırma dairemizin hazırladığı raporlar bilimsel temelleriyle rakamları paylaştığını belirterek, asgari ücret olması gereken rakamı paylaşacaklarını ifade etti.

Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun genişlemesi gerektiğini söyleyerek, asgari ücreti nasıl yükseltilebileceğinin çalışması yapılması gerektiğini ifade etti.

Atalay asgari ücret geçim ücreti olduğunu belirterek, "Enflasyon sebebi asgari ücret değilmiş. Onun için insanca yaşayabilecek bir ücret getirirler. Komisyonda kabul ediyorsa, üç arkadaş konuşuruz. Bu ücret bir haftalık bir ücret bile değil" dedi.

Türk-İş Başkanı Atalay: Enflasyonun Sebebi Asgari Ücret Değil
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK - Yerel
Yenidoğan Çetesi'nin ikinci duruşması sona erdi! Dava yarın saat 09.30'da devam edecek

Yenidoğan Çetesi'nin ikinci duruşması sona erdi!

 Yasadışı bahis soruşturması büyüyor! 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı

Yasadışı bahis soruşturmasında 7 fenomen hakkında yakalama kararı

 Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Seri üretime başladıklarını duyurdular

Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Acil Durum Bakanlığı seri üretime başlamış
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı

İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Aşk Evlilik Boşanma 1. bölüm tek parça ful HD donmadan izle! Aşk Evlilik Boşanma CANLI izle! 19 Kasım Salı Aşk Evlilik Boşanma NOW TV izle! TRT Spor canlı izle! TÜRKİYE ALMANYA U20 izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Umman Irak CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Umman Irak maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 19 Kasım Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 19 Kasım Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 19 Kasım Salı bugün kim potaya gitti? Bahar 25. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki BAE Katar CANLI izle! (ŞİFRESİZ) BAE Katar maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bahar 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Kasım Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! Bir Gece Masalı 12. bölüm full HD tek parça izleme linki 19 Kasım Salı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.