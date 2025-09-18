Türk Hava Yolları, Londra'da Üç Ödül Birden Aldı

Türk Hava Yolları, Londra'da gerçekleşen Airline Economics Aviation 100 European & Sustainability Awards töreninde üç ayrı kategoride ödül aldı.

Türk Hava Yolları, kur riskini azaltmak ve maliyet avantajı elde etmek amacıyla finansör ağını dünya genelinde çeşitlendirmeye ve yenilikçi finansman işlemlerini hayata geçirmeye devam ediyor. Küresel marka, 1 adet Airbus A350 uçağının Dubai Islamic Bank (DIB) tarafından İsviçre Frangı döviz cinsinden İslami finansal kiralama işlemiyle mevcut finansman yapısına bir yenisini daha ekleyerek "Yılın Finansmanı (Avrupa)" ödülünü almaya hak kazandı. 2 adet Airbus A350 uçağın da Natixis-ORIX konsorsiyumu tarafından Japon Yeni döviz cinsinden sağlanan Balthazar garantili JOLCO yapısı ile finanse ederek, "Yılın Garantili Finansmanı (Avrupa)" ödülünü aldı. Bu ödül, havayolunun 2007'den günümüze kadar Japonya pazarında edindiği önemli konumunu giderek pekiştirdiğini gösteriyor.

Ayrıca, sürdürülebilirlik vizyonunu finansman yapılarıyla birleştiren Türk Hava Yolları, 2024 yılında iki adet Airbus A321 Neo uçağının Societe Generale konsorsiyumu tarafından Euro ve Japon Yeni döviz cinsinden sürdürülebilirlik bağlantılı JOLCO finansmanı işlemiyle "Yılın Sürdürülebilir Havacılık Finansmanı" ödülü de aldı. Bu ödüller, Türk Hava Yolları'nın son yıllarda başarıyla uyguladığı yenilikçi finansman modelleri, güçlü bilanço yönetimi ve küresel ölçekte genişleyen finansör portföyünün bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

"Uluslararası platformda üç farklı ödül ile takdir edilmekten büyük bir gurur duyuyoruz"

Ödül törenine katılan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, "Bu yıl da uluslararası platformda üç farklı ödül ile takdir edilmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Türk Hava Yolları ailesinin özverili çalışmaları ve finans ekibimizin küresel ölçekte geliştirdiği yenilikçi finansman yapıları sayesinde elde edilen bu başarı, markamızın finansal güç ve stratejik vizyonunun bir yansımasıdır. Sürdürülebilir büyüme hedeflerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL