Türk Hava Yolları, Kamboçya'nın Başkenti Punom Pen'e uçuşlara başladı

Türk Hava Yolları, stratejik büyüme planları doğrultusunda Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e uçuş başlattı. Bu yeni destinasyonla Kamboçya, THY'nin Güneydoğu Asya'da uçuş yaptığı 7. ülke olurken, Punom Pen de bölgedeki 11. şehir olarak uçuş ağına katıldı.

Türkiye ile Kamboçya arasındaki ticari bağları güçlendiren ve bu gelişen pazarın ekonomik büyümesine katkıda bulunan Punom Pen uçuşları, milli havayolunun Uzak Doğu uçuş ağını 20 şehre ve 21 havalimanına ulaştırdı.

"Bu destinasyondaki tek Avrupalı havayolu olmamız bölgedeki liderliğimizi pekiştirecek"

Yeni rota hakkında açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Türk Hava Yolları olarak kıtaları birleştiren uçuş ağımızı sürekli genişletiyor ve stratejik destinasyonlarla bağlantılarımızı güçlendiriyoruz. Kamboçya'yı 132. ülke olarak rakipsiz uçuş ağımıza eklememiz, Punom Pen uçuşlarının başlamasıyla birlikte bu hedefte önemli bir adım niteliği taşıyor. Kamboçya'ya uçuşlarımız hem turizm hem de iş dünyası için yeni fırsatlar oluşturacak. Ayrıca, bu destinasyona uçan tek Avrupalı havayolu olmamız bölgedeki liderliğimizi daha da pekiştirecek." dedi.

"Punom Pen tarihi dokusu ve kültürel mirası ile öne çıkıyor"

Kamboçya'nın başkenti Punom Pen, tarihi dokusu, kültürel mirası ve dinamik şehir yaşamı ile bölgenin en önemli turizm ve ticaret merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Mekong ve Tonle Sap nehirlerinin birleştiği noktada konumlanan şehir; Kraliyet Sarayı, Ulusal Müze ve geleneksel pazarlarıyla ziyaretçilere zengin bir kültürel deneyim sunuyor.

Punom Pen uçuşları, Türk Hava Yolları'nın bölgedeki önemli merkezlere sunduğu erişimi artırırken, bayrak taşıyıcı bu destinasyona hizmet veren tek Avrupalı havayolu olarak yolcularına eşsiz bağlantı imkanı sunuyor. Uçuşlar Bangkok aktarmalı şekilde haftada karşılıklı üç sefer olarak gerçekleştiriliyor. - İSTANBUL