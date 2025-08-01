Türk Hava Yolları Halep Uçuşlarını Yeniden Başlattı

Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu Türk Hava Yolları, 2012 yılı Nisan ayında ara verdiği Halep uçuşlarını yeniden başlattı. Halep'e düzenlenen ilk seferde 145 yolcu seyahat etti.

2025 yılı Ocak ayında başlayan Şam seferlerinin ardından Halep uçuşlarının eklenmesiyle, Türk Hava Yolları'nın Suriye'deki destinasyon sayısı ikiye yükseldi.

Türk Hava Yolları'nın Halep seferleri İstanbul Havalimanı ile Halep Uluslararası Havalimanı arasında Çarşamba, Cuma ve Pazar olmak üzere haftada 3 gün karşılıklı olarak icra edilecek. Uçuşlar, 19 Ağustos itibarıyla haftada 5 sefer, 1 Eylül sonrası ise günlük olarak icra edilecek.

Bu yeni hat ile birlikte Türk Hava Yolları, bölgedeki ulaşım ağını güçlendirerek misafirlerine daha fazla seyahat seçeneği sunuyor.

Halep uçuşlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Satış Başkanı (2. Bölge) Mahmut Yayla, "Halep, tarihi ve kültürel zenginliğiyle bölgenin önemli şehirlerinden biridir. Bu hattın yeniden açılmasıyla, iki ülke arasında ekonomik ve sosyal bağların güçlenmesini hedefliyoruz. Türk Hava Yolları olarak, misafirlerimize daha fazla seyahat seçeneği sunarken, bölgesel bağlantılarımızı da artırıyoruz. Halep'i İstanbul üzerinden dünyaya bağlamayı hedefliyoruz. Şam seferlerimiz devam ediyor. Yakında günde 2 sefere çıkaracağız. Suriye'nin ekonomik, kültürel ve sosyal gelisimine katkıda bulunmak için elimizden geleni yapacağız. Suriyeli kardeşlerimizi İstanbul üzerinden dünyaya bağlamış olacağiz" dedi.

Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz de, "Halep'te barış ve huzur içerisinde bir arada olmak, THY uçuşlarının böyle güzel bir günde başlaması eşsiz bir mutluluk. Halep Suriye'nin Türkiye ve dünyaya açılan kapısıdır. Halep Türkiye için de Suriye ve Orta Doğu'ya açılan kapıdır. THY ile bu kapılar göklerden de açılmıştır. Bu uçuşların hayırlı olmasını diler emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu.

Türk Hava Yolları, 25 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla yapılan bilet alımlarıyla, İstanbul-Halep-İstanbul hattında 299 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor. - HALEP