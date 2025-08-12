Türk Hava Yolları Çin Uçuşlarını Artırıyor

Türk Hava Yolları Çin Uçuşlarını Artırıyor
Türk Hava Yolları, 26 Ekim 2025 itibarıyla Pekin, Şanghay ve Guangzhou'ya yaptığı haftalık uçuş sayısını 21'den 31'e çıkaracağını duyurdu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu artışın detaylarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Çin'e ilave 10 sefer! Cin'e 3 noktaya ( Pekin, Şangay, Guanzu) haftada toplam 21 yolcu seferi yapıyoruz. 26 Ekim 2025 itibariyle sefer sayımızı Pekin 10, Şangay 11 ve Guanzu 10 olmak üzere haftalık toplam 31 sefere çıkarıyoruz. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
