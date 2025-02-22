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Türk Futbolunun İlk Amigosu 'Amigo Orhan' Vefat Etti

Türk Futbolunun İlk Amigosu 'Amigo Orhan' Vefat Etti
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Eskişehirspor, efsanevi amigo Orhan Erpek'in vefat ettiğini duyurdu. Kulüp, Erpek'e Allah'tan rahmet dileyerek sevenlerine başsağlığı istedi.

Eskişehir'de tribünlerin efsanesi haline gelen ve Türk futbolunun ilk amigosu olan 'Amigo Orhan' lakaplı Orhan Erpek'in vefat ettiği duyuruldu.

Eskişehirspor üzücü haberi resmi sosyal medya hesapları üzerinden bildirdi. Yapılan paylaşımda, "Kulüp tarihimizin en değerli ve efsane isimlerinden, Türk futbolunun ilk amigosu Amigo Orhan'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Orhan Erpek'e Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, merhumun sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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