Türk Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörü İhracatta Toparlanma İşaretleri Gösteriyor

Türk Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörü İhracatta Toparlanma İşaretleri Gösteriyor
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Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü, mayıs ayında 272.2 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek 2023'ün ilk beş ayında toplam 1 milyar 256 milyon dolara ulaştı. Başkan Talha Ozger, yeni pazar arayışının devam ettiğini belirtti, plastik ve ahşap ürünlerde artış gözlemlendi.

Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü, kayıpları azaltarak yoluna devam ediyor.

Sektör, mayıs ayında 272.2 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, ilk beş ay toplamındaki rakam ise 1 milyar 256 milyon dolar oldu. Başkan Talha Ozger, sektörün toparlanma sürecine girdiğini belirterek, yeni pazarlar bulma yönündeki çabalarının devam ettiğini belirtti.

5 aylık dönemde sadece plastikten ev ve mutfak eşyaları ile ahşap mutfak eşyaları ürün grubunda artış görülürken, en büyük grup olan elektrikli ürün yüzde 4.9'luk bir düşüş gösterdi. Seramik mutfak eşyaları grubu yüzde 1.6 düşüşle 68.2 milyon dolara inerken, plastikten ev ve mutfak eşyaları yüzde 2.8 artışla 285.8 milyon dolara, ahşap mutfak eşyaları ürün grubu da yüzde 14.7 artışla 5 milyon dolara çıktı.

Sektörün ana pazarı Avrupa olmaya devam ederken, tümü Avrupa ülkelerinden oluşan ilk 5 sıra toplam ihracatın yüzde 32'sini oluşturdu. İlk beş ayda İngiltere 116 milyon dolarla ilk sırayı aldı. Onu 91.1 milyon dolarla Almanya, 79.9 milyon dolarla İtalya, 68.7 milyon dolarla Fransa ve 46.4 milyon dolarla İspanya takip etti. Özger, yıllardır bin bir uğraş vererek edindikleri pazarları da kaybetmemek için var güçleri ile çalıştıklarını belirterek, "İstanbul'da geçtiğimiz ay 60 ülkeden 150'den fazla alıcıyı üreticilerle buluşturduk. Önümüzdeki yıllarda mutfak eşyalarının yanı sıra ev tekstili, dekoratif ürünler, elektrikli küçük ev aletleri gibi tamamlayıcı alanlarda da yatay büyümek ve katılımcı sayısını her yıl daha da artırmak istiyoruz. Sektör olarak bunu birlikte başarabileceğimize inancım tam" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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