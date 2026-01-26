Haberler

Bakan Uraloğlu: "2025 yılında farklı türlerde toplam 801 vagonun üretimini tamamlayarak yeni bir rekora imza attık"

Bakan Uraloğlu: '2025 yılında farklı türlerde toplam 801 vagonun üretimini tamamlayarak yeni bir rekora imza attık'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.'nin 2025 yılında 801 vagon üreterek yeni bir rekora imza attığını açıkladı. Bakan, TÜRASAŞ'ın teknik altyapısı ve insan gücü ile raylı sistem araçları üretiminde büyük bir ivme sağladığını vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.'nin (TÜRASAŞ) 2025 yılını rekor ile kapadığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "2025 yılında farklı türlerde toplam 801 vagonun üretimini tamamlayarak yeni bir rekora imza attık" dedi.

Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın 2025 yılını rekor ile kapadığını açıkladı. Uraloğlu, Türkiye'nin ve bulunduğu yakın coğrafyanın en büyük raylı sistem araç üreticilerinden biri olan TÜRASAŞ'ın teknik altyapısı ve nitelikli insan gücü ile yeni nesil raylı sistem araçlarının üretimine büyük bir ivme ile devam ettiğini vurguladı.

Bakan Uraloğlu, 2025 yılında farklı türlerde toplam 801 vagonun üretiminin tamamlanmasıyla yeni bir rekora imza attıklarını ifade etti.

"2 yıllık üretim 1 yılda tamamlandı"

Askeri tank taşıma vagonu üretimi hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "UAİS Özel Tip Askeri Taşıma Vagonu Projesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan askeri araçların her türlü hava şartlarında planlandığı gibi ve hızlı bir şekilde demiryolu ağının ulaşabildiği noktalara lojistiğinin sağlanmasını hedefledik. Seri üretime geçtiğimiz Askeri Tank Taşıma Vagonu Projemizde, 2025 yılında 100 adet üretim yaparak 2 yıllık üretimi 1 yılda tamamladık" dedi.

Bu yıl 20 adet E5000 elektrikli anahat lokomotifi üretildi

Bakan Uraloğlu ayrıca, TÜRASAŞ bünyesindeki fabrikalarda bu yıl 20 adet E5000 elektrikli anahat lokomotifi, 160 kilometre saat hıza sahip 6 adet milli elektrikli tren, 8 adet milli banliyö treni ve 6 adet akülü manevra aracı ürettiklerini bildirdi.

Hedef ilk 100

Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Raporu"nda TÜRASAŞ'ın 174 basamak birden yükselerek 225. sıraya yerleştiğini hatırlattı. Uraloğlu, "Hedefimiz yerli ve milli demiryolu araç üreticimizi ilk 100 sanayi kuruluşundan biri yapmak" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Balkondan eve giren ekipler 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi

Muhittin Böcek'e ağır darbe! Neyi var neyi yok devlete kalacak
Nereden nereye! Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar 'Yok artık' diyor

Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar "Yok artık" diyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var

Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var! Teröristlere skandal talimat
Belediye başkanı partiden ihraç edilince açıkladı: AK Parti'ye geçtim

Belediye başkanı ihraç edilince açıkladı: AK Parti'ye geçtim
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Geceden beri haber alınamayan 19 yaşındaki genç, kaza yapmış halde ölü bulundu

Geceden beri aranan 19 yaşındaki gençten kahreden haber
Türk futbolunda neler oluyor? İptal edilen frikik tartışma yarattı

Türk futbolunda neler oluyor? Bu gol iptal edildi