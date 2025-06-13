Tunceli'de Yaz Sezonu Denetimleri Başladı

Tunceli'de Yaz Sezonu Denetimleri Başladı
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Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü, Pülümür ilçesindeki işletmelere yaz sezonu dolayısıyla denetim düzenledi. 21 işletme ve 123 ürün incelendi, bir işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri Pülümür ilçesinde ve Pülümür yolu üzerinde bulunan işletmelere denetim düzenledi.

Ekipler yaz sezonu başlamasıyla su kenarındaki işletmelerin rağbet görmesiyle birlikte vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetimler gerçekleştirdi. Toplamda 21 işletmede 123 ürün inceleyen ekipler bir işletmeye ise idari yaptırım uyguladı.

Denetimlerin yaz sezonu boyunca devam edeceğini dile getiren İl Müdürü Kayahan Topal, "Şehrimizin doğal güzelliklerinden bir tanesi bol su kaynaklarının olmasıdır. Yaz aylarında yoğun ilgi gören su kenarındaki işletmeler denetlendi, eksiği olan işletmelere bilgi verilerek uyarıldı, daha önce uyarıldıkları halde eksikleri bulunan işlemelere ise idari yaptırım uygulandı. Amacımız vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunları en alt seviyeye indirmek olup denetimlerimiz yaz sezonu boyunca da devam edecektir" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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