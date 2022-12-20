Tunceli'de karla mücadele sürüyor Yerel Haberler Tunceli'de karla mücadele sürüyor Tunceli'nin Pülümür ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Tunceli'de karla mücadele sürüyor TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Bu çerçevede İl Özel İdare ve karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tunceli-Pülümür karayolumuzda karla mücadele çalışmalarız devam ediyor. Sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Pülümür Tunceli Yerel Haberler

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