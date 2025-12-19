Haberler

"Milyonluk Gönül İlişkisi Dolandırıcılığı" Jandarma Takibiyle Ortaya Çıkarıldı

Güncelleme:
Tunceli'de sahte gönül ilişkisi üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen İ.G. ve eşi S.G., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. İ.G. tutuklanırken, S.G. hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

(TUNCELİ) - Tunceli'de, dolandırıcılık amacıyla "sahte gönül ilişkisi" kurduğu kişilerden milyonlarca lira temin ettiği belirlenen 2 çocuk sahibi İ.G. (31) ile kocası S.G. (32), jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı. İ.G. tutuklanırken, S.G. hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında JASAT ve KOM ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip, dijital inceleme ile mali analiz çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, İ.G.'nin kendisini kamu personeli olarak tanıttığı ve farklı isimler kullanarak mağdurların güvenini kazandığı, evli ve çocuklu olduğunu gizleyip çeşitli senaryolarla dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Aralarında kamu personelinin de bulunduğu 6 mağdurdan para temin eden İ.G'nin, elde ettiği paraları kocası S.G.'nin hesabına aktardığı; S.G'nin ise bu paraları kripto para piyasası üzerinden aklayarak kendisine ait farklı hesaplara yönlendirdiği tespit edildi. Bu kapsamda MASAK tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 7 milyon TL işlem hacmi oluştuğu belirlendi.

Delillerin netleşmesinin ardından, şüphelilerin Tunceli'deki adreslerine JASAT ve KOM ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İ.G. ve S.G. yakalanırken, iki evde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 1 laptop, 1 tablet ve 4 SIM kart ele geçirildi.

Dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden İ.G. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, kocası S.G. hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

500

