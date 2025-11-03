Haberler

Tunceli'de Ağaçlandırma Etkinliği: Gönüllüler Palamut Tohumu Ekti

Tunceli'nin Hozat ilçesinde, kıraç alanları ağaçlandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte gönüllüler palamut tohumu ekimi gerçekleştirdi. 65 yaşındaki Aslı Özel ve gençler, doğanın korunmasına dair umutlarını dile getirdi.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'nin Hozat ilçesinde, kıraç alanları ağaçlandırmak için geleneksel hale gelen palamut tohumu ekiminin 4'üncüsü yapıldı. 65 yaşındaki Aslı Özel gençlerle birlikte kazma salladı, tohum ekti. Aslı Özel, "Buraya seve seve geldim. Keşke genç olsaydım da daha da fazlasını yapsaydım" dedi.

Son yıllarda yaşanan orman yangınlarına karşı kıraç alanları ağaçlandırma amacı taşıyan etkinlik ilçe sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Tamamen gönüllülerden oluşan grup doğada kendiliğinden yetişen ve hiçbir bakım yapılmasına gerek olmayan meşe palamudu ekti.

Etkinliğe katılanlardan İntizar Aldemir, ağaç dikmenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, "Amacımız bu memleketin güzel olması, yeşil olması. Bakın biz geçen yıllarda ektik, şimdi büyüdüler. Bunların hepsi gençlerimizin eseri" dedi.

"Keşke genç olsaydım da daha da fazlasını yapsaydım"

Etkinliğe katılanlardan 65 yaşındaki Aslı Özel de "Doğamızın güzel olması için bu tohumları ekiyoruz. Biz artık yaşlıyız. Buraya seve seve geldim. Keşke genç olsaydım da daha da fazlasını yapsaydım" diye konuştu.

"İnsan doğayı yok ederken, biz de umut olmaya çalışıyoruz"

Doğayı koruma noktasında toplumun biraz daha bilinçlenmesi gerektiğini belirten Tülay Bozkurt, "Bir yandan ormanlar yok edilmeye ve kesilmeye devam ediliyor. İnsan doğayı yok ederken biz de bir yandan umut vermeye çalışıyoruz. Doğayı koruma noktasında biraz daha bilinçlenmek gerekiyor. İnsan artık her şeyi boş vermiş durumda. Doğayı yok ederek sonumuzu hazırlıyoruz. İnsan artık bunun farkına varmalı" dedi.

"Yetkililer bu emeği görmezden gelmesin"

Vedat Aldemir de dört yıl önce başlattıkları çalışmanın amacının büyük orman yangınları ve bilinçsiz ağaç kesimleri nedeniyle kıraçlaşan yerleri yeniden orman yapmak olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Kadınlarımız, çocuklarımız ve gençlerimiz projeye sahip çıktı; her yıl gençlerin ilgisi artarak devam ediyor. Amacımız, dünyanın en zengin endemik bitki çeşitliliğine sahip bu coğrafyada doğa bilinci oluşturmak. Palamudu tercih etme nedenlerimizden biri, bu ağacın bölgeye özgü, bakım istemeyen ve kendi kendine yetişebilen bir tür olması. Yetkililere çağrıda bulunuyoruz: Lütfen bu emeği görmezden gelmesinler. Bu ağaçların korunması ve sahiplenilmesi için bölgeye yasak getirilebilir, alan tel içine alınarak bize destek olunabilir. Talebimiz budur."

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
