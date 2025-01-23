Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Trafikte bunu yapanların ehliyetlerine el konulacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetlerine direkt el konulacak
Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Narin cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı! 'Katil kim?' sorusu yine yanıtsız kaldı

Narin Güran cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı
Çoğunun soyadı aynı! Yangın faciasında ölen 78 kişinin isimleri belli oldu

Çoğunun soyadı aynı! Faciada ölen 78 kişinin isimleri belli oldu

TÜFAD Eskişehir Şubesi Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü Ziyaret Etti

TÜFAD Eskişehir Şubesi Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜFAD Eskişehir Şubesi, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'la bir araya geldi ve futbol antrenörlerinin taleplerini görüşerek istişarede bulundu.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Eskişehir Şubesi, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'a makamında ziyarette bulundu.

TÜFAD Eskişehir Başkanı Ahmet Bingöl ve yönetimi, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek İl Müdürü Hasan Kalın ile görüştü. Gerçekleşen ziyarette futbol antrenörlerinin talepleri ve beklentileri hakkında istişarelerde bulunuldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, TÜFAD yönetimine ziyaretleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

78 canı 1 dakikalık açıklamayla geçiştirip sırra kadem bastı
img

Yangın faciasında can kurtarırken can verdiler
img

İşte Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın ve dövizde son durum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O belgeyi görmezden gelen Tanju Özcan, kanal kanal gezip kendini aklama derdine düştü

Kanallara çıkıp kendini aklamaya çalışıyor ama belgedeki imzaya dikkat
Kayak merkezindeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Turizm Bakanı nerede?

78 canı 1 dakikalık açıklamayla geçiştirip sırra kadem bastı
Bolu'daki facia sonrası hayrete düşüren görüntü! Bu kez yer Elazığ

Bolu'daki facia sonrası akılalmaz görüntü
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj
Canlı yayında hayrete düşüren görüntü! Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?

Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?
Grand Kartal Otel'de bir yıl önce kalan misafir yangın riskine dikkat çekmiş

Otel müdürüyle misafir arasında bir yıl önce geçen diyalog

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.