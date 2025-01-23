TÜFAD Eskişehir Şubesi Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü Ziyaret Etti

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Eskişehir Şubesi, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'a makamında ziyarette bulundu.

TÜFAD Eskişehir Başkanı Ahmet Bingöl ve yönetimi, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek İl Müdürü Hasan Kalın ile görüştü. Gerçekleşen ziyarette futbol antrenörlerinin talepleri ve beklentileri hakkında istişarelerde bulunuldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, TÜFAD yönetimine ziyaretleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR