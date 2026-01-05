Haberler

ETÜ'nün girişimcilik ekosistemi TÜBİTAK desteğiyle güçleniyor

ETÜ'nün girişimcilik ekosistemi TÜBİTAK desteğiyle güçleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı (BiGG Yatırım) kapsamında, Erzurum Teknik Üniversitesi öncülüğünde hayata geçirilen BİGG Kristal projesi, girişimcilere hızlandırma, mentörlük ve iş modeli geliştirme desteği sunacak.

TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı (BiGG Yatırım) kapsamında, 2026-2028 döneminde Aşama 1 Hızlandırma Programı faaliyetlerini yürüterek girişimcilere hizmet verecek yeni Uygulayıcı Kuruluşlar belli oldu. Bu kapsamda, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kristal Girişimcilik Koordinatörlüğü'nün yürütücülüğünü yaptığı BİGG Kristal projesi destek almaya hak kazandı.

ETÜ Kristal Girişimcilik Koordinatörlüğü tarafından yürütülen ve ATA Teknokent A.Ş. ile Sistem Global Danışmanlık A.Ş.'nin proje ortaklığında TÜBİTAK'a sunulan BİGG Kristal projesiyle ETÜ, TÜBİTAK adına uygulayıcı kuruluş olma hakkı elde etti.

BİGG Kristal projesi kapsamında; teknolojik ve yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimci adaylarının fikirlerini nitelikli iş planlarına dönüştürebilmeleri için özgün, etkili ve uygulanabilir destek mekanizmaları oluşturulacak. Program süresince girişimciler; hızlandırma faaliyetleri, mentörlük destekleri ve iş modeli geliştirme süreçlerinden faydalanacak. Süreç sonunda yeterli başarıyı gösteren girişimciler, TÜBİTAK değerlendirmesi için gerçekleştirilen panellere yönlendirilecek.

TÜBİTAK 1812 BiGG Yatırım Programı ile erken aşama, teknoloji ve yenilik odaklı girişimlerin yatırım almaya hazırlanması, özel sektör ve kamu kaynaklarının birlikte harekete geçirilmesi ve girişimcilik ekosisteminin sürdürülebilir biçimde güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda desteklenen BİGG Kristal projesi; teknoloji ve yenilik odaklı girişimcilere yönelik hızlandırma programlarının yürütülmesi, mentörlük ve iş modeli geliştirme faaliyetlerinin sunulması ile yatırım süreçlerine hazırlık gibi kritik görevleri üstlenecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu

Öğretmen ve vaizlerin zamlı maaşları tartışma konusu oldu
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri

Ünlülere 4. dalga operasyon! İşte gözaltına alınanların isimleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Resmi teklif yapıldı! Samsunspor'a Fenerbahçe'den transfer

Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den transfer ediyor
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt

Trump'ın vurmakla tehdit ettiği ülkenin lideri geri adım atmadı
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
ABD'nin Maduro operasyonu Trump destekçilerini ikiye böldü

Öve öve bitiremediği Maduro operasyonu hesapladığı gibi olmadı
Fernando Muslera'dan vatandaşına öneri: Galatasaray'a git

Dünyaca ünlü yıldız için devreye girdi: Düşünme, Galatasaray'a git